HSV gegen VfL Osnabrück: Hier sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Im Jahr 2021 ist der Hamburger SV noch ohne Niederlage in der 2. Bundesliga. Zuletzt gelang der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune ein 3:1-Sieg gegen Jahn Regensburg und ein 1:1 beim 1. FC Nürnberg. Damit ist der HSV vor dem Montagsspiel der 2. Liga gegen den VfL Osnabrück seit fünf Spielen ungeschlagen und will Platz eins in der Tabelle zurückerobern. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Montag, den 18. Januar 2021, um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Osnabrück wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Sender sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket.

HSV gegen VfL Osnabrück live bei Sky, Sky Go und Sky Ticket

Die Übertragung des Duells zwischen dem HSV und dem VfL Osnabrück bei Sky beginnt am Montag, den 18. Januar 2021, um 20 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1 & UHD. Moderator im Studio ist Stefan Hempel. Das Spiel des Hamburger SV gegen den VfL Osnabrück können Sie live ab 20.30 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 1 & UHD sehen. Stefan Hempel übernimmt auch die Rolle als Live-Kommentator. Da es das einzige Spiel in der 2. Liga ist, gibt es keine Konferenz.

Hamburger SV gegen Osnabrück: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 16. Spieltag

Datum : Montag, 18. Januar 2021

: Montag, 18. Januar 2021 Spielort : Volksparkstadion, Hamburg

: Volksparkstadion, Hamburg Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

HSV – VfL Osnabrück: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Die bisherige Saison in der 2. Bundesliga war für den Hamburger SV ein Auf und Ab. Nach einem hervorragenden Start in die Saison gab es ein zwischenzeitliches Tief, das mit dem Ende des Jahres 2020 wieder verlassen werden konnte. Nach dem Sieg gegen Jahn Regensburg (3:1) und dem Unentschieden in Nürnberg (1:1) kann der HSV am Montagabend auf Platz eins der Tabelle klettern. Gegen den VfL Osnabrück, mit 22 Punkten im Mittelfeld der Tabelle auf Platz 11, braucht es dafür einen Sieg.

Bakery Jatta erzielte gegen den VfL Osnabrück seinen dritten Saisontreffer. WITTERS Foto:

In den beiden Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga hat der HSV bislang noch nicht gegen Osnabrück gewinnen können. Nach einer Niederlage an der Bremer Brücke in der Hinrunde der vergangenen Saison gab es in der Rückrunde ein Unentschieden im Volksparkstadion. Trainer auf Seiten des VfL Osnabrück war in beiden Spielen der heutige HSV-Coach Daniel Thioune. Schon zuvor schieden die Hamburger zweimal im DFB-Pokal in Osnabrück aus.

2. Bundesliga: Hamburger SV und VfL Osnabrück – die Bilanz:

16.06.2020: HSV – VfL Osnabrück 1:1 (hier nachlesen)

– VfL Osnabrück 1:1 (hier nachlesen) 29.11.2019: VfL Osnabrück – HSV 2:1 (hier nachlesen)

2:1 (hier nachlesen) 13.08.2017: VfL Osnabrück – HSV 3:1 (hier nachlesen)

3:1 (hier nachlesen) 23.09.2009: VfL Osnabrück – HSV 7:5 n.E.

7:5 n.E. 25.09.1988: VfL Osnabrück – HSV 0:1

HSV gegen VfL Osnabrück: Liveticker für das Spiel der 2. Liga

Wie immer können Sie das Spiel zwischen dem HSV und dem VfL Osnabrück auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 20 Uhr live.