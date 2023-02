HSV gegen St. Pauli: Wann der Derby-Termin feststeht

Ein paar Tage lang müssen sich die HSV-Fans noch gedulden, dann wissen sie Bescheid. Noch steht nicht fest, wann das zweite Stadtderby der Saison gegen den FC St. Pauli (21.-23.4.) stattfinden wird. Doch die DFL hat für die kommende Woche Klarheit angekündigt.

Die Ansetzungen bis inklusive des 25. Spieltages sind schon seit Wochen klar. Offen ist noch, wie es ab April weitergeht. Besonders spannend für den HSV, der in diesem Monat mit den Partien in Düsseldorf, gegen Hannover, in Kaiserslautern und gegen St. Pauli gleich vier potenzielle Top-Spiele in Folge hat.

Bekanntgabe für 1. und 2. Bundesliga meist gemeinsam

Wann gibt‘s die Termine? Gegenüber der MOPO bestätigte die DFL, dass die zeitgenauen Ansetzungen in der kommenden Wochen folgen sollen. Zuvor will der Liga-Verband noch die Auslosungen für die nächste Europa-League-Runde abwarten, um dann die Bundesliga-Spieltage ab April festzurren zu können.

Selbst wenn die Zweitliga-Termine schon jetzt fix sein könnten: Traditionell gibt der Verband die Termine für beide Ligen zeitgleich bekannt.

Übrigens: Vier der vergangenen fünf Stadtduelle fanden Freitagabends statt.