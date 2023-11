HSV gegen Magdeburg: Was sich im Vergleich zur Pokal-Elf ändert

Der eine HSV-Profi, der tags zuvor gefehlt hatte, wirkte bei der Abschlusseinheit am Freitag wieder mit, der andere aber nicht – und fällt aus.

Guilherme Ramos, bei dem Tim Walter Donnerstag noch genauso Belastungssteuerung angedeutet hatte wie bei Dennis Hadzikadunic, fehlte nun offiziell wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich, die seinen Einsatz am Samstag gegen Magdeburg (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) unmöglich machen.

HSV: Ramos fällt aus, Ambrosius startet erneut

Wie schon in den ersten 75 Minuten des Pokal-Spiels in Bielefeld wird daher Stephan Ambrosius an der Seite des erholten Hadzikadunic spielen, das liegt auf der Hand und deuteten auch die Teams im Abschlussspiel an. Bei dem mischte auch Jean-Luc Dompé normal mit, der Franzose könnte wieder die Flügelzange mit Bakery Jatta bilden – was zur Folge hätte, das Ransford Königsdörffer und Levin Öztunali rausrotieren.

Nach der Mega-Rotation von Dienstag dürfte Walter auch sonst wieder auf den bisherigen Liga-Stamm setzen. Die Startelf-Rückkehr von Mittelfeld-Chef Jonas Meffert (für Lukasz Poreba), Torjäger Robert Glatzel (für András Németh) und Keeper Daniel Heuer Fernandes (für Matheo Raab) ist jedenfalls gewiss. Auch Moritz Heyer könnte hinten rechts wieder anstelle von William Mikelbrencis beginnen.

Omar Megeed (18) war beim Abschlusstraining unterdessen dabei und dürfte anstelle von Otto Stange (16), der mit nach Bielefeld gereist war und großes Lob von Walter kassiert hatte, wieder im Spieltagskader stehen.