HSV – Hannover im Liveticker: Mit dieser Startelf beginnen die Hamburger

Erstmals seit Langem befindet sich der HSV wieder in einer echten Top-Form. In den sechs Spielen seit der Übernahme von Merlin Polzin als Cheftrainer ist man noch ungeschlagen, zuletzt holten die Rothosen drei Siege in Serie, trotz kniffliger Aufgaben gegen Köln (1:0) und in Berlin (3:2). An diesem Sonntag wartet mit dem Heimspiel gegen Hannover 96 ein nicht minder schwieriges Spiel. Kann der HSV seine Siegesserie auch gegen die Niedersachsen fortsetzen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

