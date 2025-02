Als Nicolas Oliveira und U21-Kapitän Milad Nejad den Trainingsplatz betraten und Davie Selke vor ihnen auftauchte, konnten sie sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Die Replik folgte sogleich: „Was lacht ihr denn so?“, brüllte der HSV-Stürmer und musste selbst lächeln – das war trotz der Spezialmaske, die sein Gesicht bedeckte, zu erkennen. Erstmals nach dem Bruch seines Jochbogens stand Selke am Samstag auf dem Platz, also am Tag vorm Heimspiel gegen Hannover, bei dem es wohl eine kleine Startelf-Überraschung geben wird.