HSV-Fans heiß auf neue Saison – und bei Dauerkarten auf Rekordjagd!

Für den HSV ist es die fünfte Saison in der Zweiten Liga – und die Gegner waren in der Vergangenheit sicherlich schon mal attraktiver. Die HSV-Fans sind trotzdem heiß auf die neue Spielzeit. Das zeigt ein Blick in den Dauerkartenvorverkauf, sogar ein Rekord ist noch möglich.

Seit vergangenen Dienstag läuft der freie Vorverkauf der neuen Dauerkarten. Bis Freitagnachmittag wurden bereits 22.300 dieser Abo-Tickets verkauft. Keine schlechte Zahl. Immerhin ist das enttäuschende Saison-Ende mit dem Scheitern in der Relegation gegen Hertha BSC noch nicht lange her – und auch die jüngste Unruhe im Klub hätte durchaus Zweifel an einer besseren Zukunft bei den Anhängern auslösen können.

Dauerkarten-Rekord des HSV in zweiter Liga bei 22.300

Es läuft anders. Noch bis diesen Sonntag läuft der Dauerkartenvorverkauf. Dann soll erst mal Schluss sein. Wer noch dabei sein will, sollte sich also beeilen. In der Zweiten Liga liegt der HSV-Rekord an verkauften Dauerkarten bislang bei 25.000. Das war in der Saison 2018/19. Können das die HSV-Fans in der kommenden Spielzeit sogar noch mal toppen?