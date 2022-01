Trotz der jüngsten 0:4-Pleite in der Liga gegen die Bayern geht der 1. FC Köln mit breiter Brust in das Pokal-Achtelfinale gegen den HSV. „Wir sind der Bundesligist, wir sind der Favorit und das sollte auch zu sehen sein. Wir wollen zu Hause eine Runde weiterkommen“, sagt Köln-Trainer Steffen Baumgart, der sogar schon vom Endspiel träumt. „Ich durfte ein paar Mal als Zuschauer beim Finale in Berlin dabei sein. Das ist ein Traum von mir, mal dort zu stehen.“

Baumgarts größter Erfolg als Trainer im DFB-Pokal ist bislang das Erreichen des Viertelfinals. Zuletzt gelang ihm das 2019 mit dem SC Paderborn. Es folgte ein 0:2 gegen den HSV.

Diesmal sollen die Hamburger ihn nicht aufhalten. Auch wenn er sein Team als Favorit sieht, hat Baumgart aber auch Respekt vor den Hamburgern. „Das Spiel des HSV ist offensiv ausgerichtet. Sie spielen gut von hinten heraus und erspielen sich viele Chancen“, sagt der FC-Coach, der vor dem Duell mit dem HSV auch noch mal über seine Verbundenheit zu Hamburgern sprach. „Ich bin von Kind auf HSV-Fan gewesen. Da ich jemand bin, der treu ist und nicht sofort den Verein wechselt, habe ich immer noch Sympathien für den Verein.“

Am Dienstag soll in Köln soll zumindest auf dem Platz nichts von den Sympathien zu sehen sein. Baumgart will den HSV ärgern und mit Köln den nächsten Schritt Richtung Endspiel gehen.