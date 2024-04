HSV-Doppelpack trotz Krankheit: Glatzel überrascht sogar Baumgart

Mit seinen zwei Toren war Robert Glatzel beim 4:0-Erfolg des HSV in Braunschweig der Mann des Spiels. Es war eine bemerkenswerte Leistung des Stürmers, denn eigentlich war er gar nicht komplett fit. Doch das wusste selbst sein Trainer zunächst nicht.

Vor dem Auftritt in Braunschweig hatte Glatzel plötzlich mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Weil er offenbar trotzdem unbedingt spielen wollte, informierte er nicht Steffen Baumgart, der den Angreifer zunächst dann auch voll einplante.

Doppeltorschütze Glatzel hatte Magen-Darm-Probleme

Auf die Frage, ob der Einsatz auf der Kippe stand, antwortete der HSV-Coach nach dem Spiel entsprechend: „Es war nicht knapp, weil er gar nicht zu mir kam. Er hat der medizinischen Abteilung ein Zeichen gegeben. Er hat nicht mit dem Trainer gesprochen, das bedeutet, dass er mit aller Macht spielen wollte.“

Letztlich reichte die Kraft für knapp 70 Minuten. In dieser Zeit sorgte Glatzel für fünf Torschüsse und zwei Treffer. „Das hat er nicht schlecht gemacht“, so Baumgart. Ähnlich sah das mit Blick auf den Gesundheitszustand des Angreifers auch Mittelfeldspieler Immanuel Pherai: „Dafür, dass er nicht fit war, sind zwei Tore okay. Normalerweise muss er vier schießen. Wir wissen, wie gut er ist, wenn er gesund ist.“

Bis zum nächsten Spiel soll Glatzel wieder bei 100 Prozent sein. Mit voller Kraft und neuem Selbstvertrauen will er am kommenden Freitag in das Stadtderby gegen den FC St. Pauli gehen. Sollte es im Vorfeld wieder Probleme geben, wird er das womöglich erneut nicht dem Trainer sagen. Dafür hat es in Braunschweig dann unterm Strich einfach zu gut funktioniert.