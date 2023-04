Starkes HSV-Comeback: Suhonen macht Lust auf mehr

Sie wussten nicht so recht, was sie nun damit anfangen sollten. Nach dem 2:2 gegen Düsseldorf herrschte beim HSV vor allem Frust über zwei nicht gewonnene Punkte. Zwei, die in den vergangenen Wochen geduldig auf ihre Chance gewartet hatten, hinterließen dabei durchaus Eindruck.

Sonny Kittel stand beim Gastspiel bei der Fortuna erstmals seit über vier Monaten wieder in der HSV-Startelf und wusste zu überzeugen, Anssi Suhonen kam nach seinem Sehnenanriss überhaupt erstmals in diesem Kalenderjahr zum Einsatz. Zuvor hatte der 22-Jährige bei der finnischen Nationalmannschaft wieder Spielpraxis – und Selbstvertrauen gesammelt.

Anssi Suhonen in Düsseldorf mit HSV-Premiere in diesem Jahr

Tim Walter hatte schon vor einigen Wochen in Bezug auf Suhonen gehofft, „dass er vielleicht am Ende der Saison noch richtig weiterhelfen kann”.

In Düsseldorf deutete der Finne genau das zumindest an. In der 61. Minute für Torschütze László Bénes eingewechselt, präsentierte sich der Mittelfeldspieler so, wie er es meistens tut, wenn er ran darf. Quirlig, voller Spielfreude.

Allem Frust über den Punktverlust zum Trotz – Suhonen machte Lust auf mehr. Und dürfte, wie von Walter prognostiziert, im Finish noch wichtig werden.