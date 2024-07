HSV – Cardiff 0:3: Baumgart-Elf kassiert die erste Niederlage des Sommers

Fünftes Testspiel – erste Niederlage! Nach dem bestandenen Härtetest gegen den FC Nantes (4:2) über viermal 30 Minuten am Samstag mussten die HSV-Profis keine 24 Stunden später schon wieder ran. Im Trainingslager-Ort Bramberg stand am Sonntagnachmittag der Testkick gegen den englischen Zweitligisten Cardiff City FC auf dem Programm. Die Strapazen der zurückliegenden Tage im Trainingslager waren den Hamburgern deutlich anzumerken. Am Ende setzten sich die Waliser mit 3:0 (0:0) durch und sorgte damit für die erste HSV-Niederlage im Laufe der Vorbereitung. Hier das Spiel zum Nachlesen.

Abpfiff

88. Minute: Das ist dann wohl die Entscheidung. Robinson trifft nach einer Ecke zum 3:0 für Cardiiff. Schonlau und Ramos hatten sich zuvor gegenseitig im Strafraum behindert.

85. Minute: Cardiff setzt mittlerweile vor allem auf Konter – und das führt fast zum Erfolg. Davies bedient Colwill, der aus zehn Metern den Ball über das Tor drischt.

83. Minute: Kann der HSV die erste Testspiel-Pleite im Laufe der Vorbereitung noch verhindern? Im Moment spricht nicht viel dafür. Es fehlen einfach die klaren und zwingenden Chancen.

80. Minute: Die Schlussphase in Bramberg läuft. Und fast fällt der nächste Treffer für Cardiff. Davies verfehlt das Tor ganz knapp.

77. Minute: Der Wille ist beim HSV da, die Einstellung stimmt. Es wird nun früher attackiert und Druck gemacht. Die fehlenden Kraft ist allerdings auch erkennbar.

72. Minute: Kein weiterer Treffer, dafür aber kurze Auszeit für den HSV, um sich für die Schlussphase zu sammeln. Es gibt eine Trinkpause.

69. Minute: Und direkt fällt auf der Gegenseite der nächste Treffer. Ramos kann Isaak Davies nicht stoppen. Der lässt Hannes Hermann im HSV-Tor keine Chance und erhöht auf 0:2

68. Minute: Fast der Ausgleich für den HSV. Yalcinkaya kommt zum Abschluss. Cardiffs Torwart kann den Ball abwehren.

66. Minute: Wieder ist Königsdörffer auf der linken Seite durch, sein Zuspiel auf Yalcinkaya, der im Zentrum frei war, kommt jedoch nicht an.

62. Minute: Die nächsten Wechsel beim HSV. Hannes Hermann ersetzt Heuer Fernandes im HSV-Tor. Ramos kommt für Seifert, Yalcinkaya für Pherai und Baldé für Sillah in das Spiel.

60. Minute: Nun hat auch der HSV die erste Chance in der zweiten Halbzeit. Auf der linken Seite ist Königsdörffer durch, seine Flanke auf Németh kann von den Walisern in letzter Sekunde zur Ecke geklärt werden. Die folgende Ecke führt zu keinem Abschluss.

58. Minute: Sebastian Schonlau hat mit seiner Einwechslung übrigens die Kapitänsbinde von Heuer Fernandes beim HSV übernommen.

53. Minute: Gute Freistoß-Chance für den HSV. Karabec legt sich knapp 20 Meter vor dem Tor die Kugel hin, zieht mit seinem Schuss aber rechts am Kasten der Waliser vorbei.

50. Minute: Nach dem Rückstand ist der HSV nun gefordert. So sieht die Aufstellung der Hamburger im zweiten Durchgang aus: Heuer Fernandes – Seifert, Schonlau, Katterbach – Heyer, Pherai – Mikelbrencis, Karabec, Königsdörffer – Sillah, Németh

48. Minute: Der erste Treffer des Spiels ist gefallen – und der HSV liegt hinten. Collins bedient Tanner, der zum 0:1 per Kopf trifft. Da hatten die Waliser zu viel Platz.

46. Minute: Aus der ersten Hälfte sind beim HSV nur noch Heuer Fernandes, Pherai, Sillah und Seifert dabei. Neu auf dem Platz: Schonlau, Katterbach, Heyer, Mikelbrencis, Karabec, Königsdörffer und Németh

Anpfiff zur zweiten Halbzeit: Es geht weiter in Bramberg. HSV-Trainer Steffen Baumgart hat erwartungsgemäß kräftig gewechselt.

Halbzeitpause: Die erste Hälfte ist vorbei. Mit einem 0:0 geht es für beide Teams in die Kabine. Ein gerechtes Ergebnis in einem Spiel ohne große Chancen.

45. Minute: Kurz vor der Pause die nächste Ecke für den HSV. Wieder tritt Muheim an. Diesmal führt es zu einem Konter, der fast das 1:0 für die Waliser zur Folge hat. Tanner schießt jedoch knapp links am Tor vorbei.

44. Minute: Muheim holt mit einer verunglückten Flanke eine Ecke raus. Diese führt er selbst aus, eine Chance entsteht daraus jedoch nicht.

40. Minute: Die Arbeit in den zurückliegenden Tagen und die hohen Temperaturen sind den HSV-Profis deutlich anzumerken. Mit Tempo nach vorne geht es so gut wie gar nicht.

37. Minute: Mal wieder zumindest ein Abschluss für die Engländer. Collins verfehlt mit seinem Schuss aus 15 Metern aber das Tor.

36. Minute: Erster Wechsel beim HSV. Jonas David verlässt den Platz, seine Position in der Abwehr übernimmt Nachwuchsverteidiger Luis Seifert.

31. Minute: Meite setzt sich auf der linken Seite gegen Oliveira durch und bringt den Ball vor das HSV-Tor. Dort wartet allerdings schon Dennis Hadzikadunic, der die Kugel abwehrt.

27. Minute: Kurze Pause für beide Mannschaften. Bei knapp 30 Grad dürfen die Profis kurz etwas trinken.

25. Minute: Für Cardiff kommt Perry Ng zum Abschluss. Heuer Fernandes muss nicht eingreifen. Der Ball verfehlt das Ziel ziemlich klar.

23. Minute: Den fälligen Freistoß schnappt sich Jean-Luc Dompé. Aus 20 Metern trifft der Franzose die Mauer und holt immerhin eine Ecke raus. Diese führt allerdings zu keiner klaren Chance, sondern nur einem Abschuss aus der Distanz von Pherai. Der Ball geht deutlich über das Tor.

21. Minute: Omar Sillah setzt sich auf der linken Seite durch und kann nur mit einem Foul gestoppt werden.

18. Minute: Der HSV macht vorne Druck. Levin Öztunali erobert den Ball und spielt direkt weiter zu Omar Sillah. Der Youngster wäre frei auf dem Weg zum Tor durch gewesen, stand aber wohl im Abseits.

17. Minute: Unter den Zuschauern in der Smaragd-Arena Bramberg ist auch Ignace Van der Brempt. Der Rechtsverteidiger, der vergangenen Saison für den HSV auf Leih-Basis spielte, bereitet sich aktuell mit RB Salzburg auf die kommende Spielzeit vor.

14. Minute: Der HSV kommt langsam besser ins Spiel und ist nun auch häufiger am Ball. Chancen bleiben jedoch auf beiden Seiten Mangelware.

12. Minute: In der vergangenen Saison landete Cardiff City in der zweiten englischen Liga (Championship) auf dem zwölften Platz der Tabelle. Vor allem die hohe Anzahl an Gegentoren (70) war ein großes Problem. Zu sehen ist davon im Test gegen den HSV bislang nichts. Die Waliser haben mehr Ballbesitz und noch keine Chance des Gegners zugelassen.

9. Minute: Sebastian Schonlau auf der Bank, Ludovit Reis und Jonas Meffert nicht im Kader. Für Daniel Heuer Fernandes eine besondere Konstellation. Der Torwart trägt im Test gegen Cardiff die Kapitänsbinde auf Seiten der Hamburger.

6. Minute: Die Waliser attackieren den HSV früh, die richtige Antwort darauf haben die Hamburger noch nicht gefunden. Nach vorne geht beim HSV in den ersten Minuten nur wenig.

3. Minute: Jonas David kann weitermachen und wird in der Abwehr auch direkt gebraucht. Aaron Ramsey sorgt für den ersten Abschluss – allerdings noch ohne große Gefahr.

1. Minute: Und direkt muss das Spiel wieder unterbrochen werden. Jonas David bleibt nach einem Zusammenprall mit Yakou Meite am Boden liegen und muss behandelt werden.

Anpfiff in Bramberg. Schiedsrichter Andreas Peitler hat den HSV-Test gegen Cardiff City mit vier Minuten Verspätung freigegeben. Der Ball rollt.