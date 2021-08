HSV bei Eintracht Braunschweig: Hier sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Nach dem fulminanten 5:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück am vergangenen Montag will der Hamburger SV nun nachlegen und die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verteidigen. Zum Abschluss der Hinrunde am 17. Spieltag trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune dabei auf Eintracht Braunschweig. Am Samstag will HSV dann weiter ungeschlagen bleiben im Jahr 2021 und sich als Hinrunden-Meister der 2. Liga krönen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, den 23. Januar 2021, um 13 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Braunschweig wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Sender sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket.

HSV in Braunschweig live bei Sky, Sky Go und Sky Ticket

Die Übertragung des Duells des HSV bei Eintracht Braunschweig bei Sky beginnt am Samstag, den 23. Januar 2021, um 12.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2. Moderator im Studio ist Peter Hardenacke. Das Spiel des Hamburger SV bei Eintracht Braunschweig können Sie live ab 13 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Torsten Kunde übernimmt die Rolle als Live-Kommentator.

Alternativ zeigt Sky die Partie zwischen Hamburg und Braunschweig auch in einer Konferenz mit den anderen Spielen der 2. Bundesliga am Samstag. In der 2. Liga spielen am 17. Spieltag außerdem zeitgleich der 1. FC Heidenheim gegen den Karlsruher SC (Kommentator: Karsten Petrzika) und der SC Paderborn gegen die Würzburger Kickers (Kommentator: Jörg Dahlmann).

Hamburger SV in Braunschweig: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 17. Spieltag

Datum : Samstag, 23. Januar 2021

: Samstag, 23. Januar 2021 Spielort : Eintracht-Stadion, Braunschweig

: Eintracht-Stadion, Braunschweig Anpfiff : 13 Uhr

: 13 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

Eintracht Braunschweig – HSV: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Die bisherige Saison in der 2. Bundesliga war für den Hamburger SV ein Auf und Ab. Nach einem hervorragenden Start in die Saison gab es ein zwischenzeitliches Tief, das mit dem Ende des Jahres 2020 wieder verlassen werden konnte. Gegen Jahn Regensburg (3:1), in Nürnberg (1:1) und gegen Osnabrück (5:0) blieb der HSV im Jahr 2021 noch ungeschlagen und will die Tabellenführung nun verteidigen. Braunschweig hingegen ist mit nur 14 Punkten darauf bedacht, die Abstiegszone der 2. Liga zu verlassen.

Darf der HSV auch in Braunschweig wieder jubeln? WITTERS Foto:

In der Saison 2013/14, als Eintracht Braunschweig kurzzeitig wieder in der Bundesliga spielte, gab es je einen klaren Sieg für den HSV und die Eintracht. Die letzten Duelle stammen aus einer Zeit der 80er-Jahre und früher – doch in den vergangenen 17 Spielen konnte nur ein einziges Mal die Auswärtsmannschaft gewinnen. Kann Hamburg diese Serie brechen?

2. Bundesliga: Hamburger SV und Braunschweig – die Bilanz:

15.02.2014: Eintracht Braunschweig – HSV 4:2

4:2 31.08.2013: HSV – Eintracht Braunschweig 4:0

– Eintracht Braunschweig 4:0 23.03.1985: HSV – Eintracht Braunschweig 5:0

– Eintracht Braunschweig 5:0 06.10.1984: Eintracht Braunschweig – HSV 3:1

3:1 24.03.1984: Eintracht Braunschweig – HSV 0:0

HSV bei Eintracht Braunschweig: Liveticker für das Spiel der 2. Liga

Wie immer können Sie das Spiel zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 12.30 Uhr live.