HSV bei Dynamo Dresden: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Stream

Vier Spieltage vor Saisonende gastiert der HSV am 31. Spieltag der 2. Bundesliga heute Abend bei Dynamo Dresden. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen können.

HSV – was machst Du nur mit den Nerven deiner Fans? Der 3:3-Thriller gegen Holstein Kiel am Montagabend dürfte so manchem HSV-Fan ein paar Stunden Schlaf gekostet haben: In der vierten Minute der Nachspielzeit kassierten die Hamburger den Ausgleich – wieder mal waren zwei wichtige Punkte im Aufstiegskampf futsch.

Stand jetzt kann der HSV (50 Punkte) aus eigener Kraft den direkten Bundesliga-Aufstieg nicht mehr packen, allerdings hat der Tabellenzweite VfB Stuttgart (52) auch noch ein paar schwere Aufgaben zu bewältigen. Um aber zumindest den Relegationsplatz zu festigen und den Vorsprung auf den Vierten 1. FC Heidenheim (48) zu wahren, ist ein HSV-Sieg heute Abend im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (18.30 Uhr) Pflicht.

Dynamo Dresden gegen HSV: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Livestream

Nach dem Schock gegen Kiel blieb HSV-Trainer Dieter Hecking nicht viel Zeit, den verpassten Sieg aufzuarbeiten. Dabei musste sich der Coach aber Fragen über seine Auswechslungen gefallen lassen. Im Spiel bei Schlusslicht Dynamo Dresden sollten sich weder der Trainer noch die Spieler Fehler erlauben: Vor allem die sich immer wiederholenden Unkonzentriertheiten in der Nachspielzeit – der HSV kassierte in dieser Saison bereits vier Gegentore nach der 90. Minute – sollten dringend abgestellt werden.

Personell tritt der HSV gut aufgestellt in Dresden an: Neben den Langzeitausfällen Narey und Ewerton fehlt in Sachsen lediglich Jordan Beyer, der kurzfristig wegen einer Muskelverletzung passen muss.

HSV bei Dynamo Dresden heute live auf Sky und Sky Go

Wer die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem HSV heute live im TV oder im Livestream verfolgen will, sollte über ein Abo des Pay-TV-Senders Sky verfügen. Wie immer zeigt der Sender aus Unterföhring bei München die Freitagabendspiele der 2. Bundesliga live und exklusiv. Entweder live und in voller Länge, oder eben live in der Konferenz. Parallel zum Spiel des HSV bei Dynamo Dresden läuft noch die Partie von Tabellenführer Arminia Bielefeld beim SV Sandhausen. Das Einzelspiel des HSV bei Dynamo Dresden wird von Marcel Meinert kommentiert, Sendungsbeginn ist um 18 Uhr.

Sky überträgt das Spiel des HSV in Dresden zudem noch via Livestream bei Skygo und bei Sky Ticket. 40 Minuten nach Spielende gibt es dann die Highlights des Spiels bei Streaminganbieter DAZN zu sehen. Ab 22.30 Uhr sind dann erstmals Bewegtbilder im Free-TV zu sehen: Sky Sport News HD sendet dann eine Zusammenfassung des Spiels.

Dynamo Dresden gegen HSV heute im Live-Ticker

Wer am Freitag keine Zeit hat, sich das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem HSV live anzusehen, der kann das Spiel auch im Live-Ticker der MOPO verfolgen. Ab kurz vor Spielbeginn um 18.30 Uhr melden wir uns, um ausführlich über die Geschehnisse aus dem Rudolf-Harbig-Stadion zu berichten.

Dynamo Dresden gegen HSV – die vergangenen Duelle:

23.11.2019 HSV – Dresden 2:1

11.2.2019 HSV – Dresden 1:0

18.9.2018 Dresden – HSV 0:1

1.9.2003 Dresden – HSV 0:1 (DFB-Pokal)

25.3.1995 Dresden – HSV 1:1

24.9.1995 HSV – Dresden 2:1

Nach dem Spiel bei Dynamo Dresden stehen für den HSV in der 2. Bundesliga noch die Spiele gegen den VfL Osnabrück (H), den 1. FC Heidenheim (A) und den SV Sandhausen (H) an. (gst)