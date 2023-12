HSV atmet auf! Fünf Profis zurück im Training – aber ein anderer macht Sorgen

Noch am Dienstag hatten sich große Sorgenfalten auf den Gesichtern der HSV-Anhänger im Volkspark breitgemacht, tags darauf aber hellten sich die Mienen erkennbar auf: Gleich fünf HSV-Profis, die zuvor noch fehlten, kehrten auf den Trainingsplatz zurück, darunter drei Verletzte. Die personellen Vorzeichen für den so richtungsweisenden Jahresabschluss am Samstag in Nürnberg haben sich gewaltig verbessert.

Die beste Laune versprühte Daniel Heuer Fernandes. Der Keeper, der tags zuvor erstmals stolzer Vater eines Mädchens geworden war, nahm die Glückwünsche der anwesenden Anhänger gern entgegen und machte sich dann an die Arbeit. Auch Ransford Königsdörffer, der am Dienstag aus privaten Gründen verhindert war, mischte wieder mit.

Sehr gut für den HSV: Mit Kapitän Sebastian Schonlau, Abwehrpartner Stephan Ambrosius und Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt kehrte ein Trio ins Training zurück, das tags zuvor noch angeschlagen kürzer trat. Alle drei wärmten sich zunächst separat auf, absolvierten dann aber Teile des Teamtrainings. Sollte keiner der drei Profis einen Rückschlag erleiden, dürften alle in Nürnberg dabei sein – und dort auch in der Startelf stehen.

HSV-Stürmer Dompé könnte in Nürnberg fehlen

Fehlen wird dann aller Voraussicht nach auch diesmal wieder Jean-Luc Dompé. Der Franzose konnte auch am Mittwoch lediglich individuell und dosiert trainieren.

Rätselraten gab es zunächst um László Bénes, der bei der Einheit fehlte. Dabei soll es sich allerdings lediglich um eine Belastungssteuerung gehandelt haben. Der Slowake wird am Donnerstag im Team-Training zurückerwartet, so ist der Plan.