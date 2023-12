Achtung! Beim Hinrunden-Finale in Nürnberg droht dem HSV ein Kartenspiel

Wenn der HSV am Samstag zum Hinrunden-Finale beim 1. FC Nürnberg antritt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Schiedsrichter der Partie ziemlich viel Arbeit bekommen. Es droht ein heißes Kartenspiel.

Zumindest beim Blick auf diese Statistik ist der HSV-Auftritt in Nürnberg ein echtes Top-Spiel. Es treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die in dieser Saison mit am meisten Karten in der Zweiten Liga gesammelt haben. Das gilt sowohl für Gelbe Karten als auch Platzverweise.

HSV: Jatta, Meffert und Co. waren bereits gelbgesperrt

Mit insgesamt 51 Verwarnungen (inklusive vier Platzverweisen) sind die Nürnberger in dieser Spielzeit bislang die Kartenkönige der Zweiten Liga, der HSV folgt mit 43 Karten (zwei Platzverweisen) auf Rang drei. Heißt: Im Max-Morlock-Stadion kann es am Samstag ganz schön bunt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Fakten sprechen gegen HSV-Trainer Walter – und diese (noch) für ihn

Zumindest die nächste Gelb-Sperre droht beim HSV (da hat es diese Saison schon Bakery Jatta, Dennis Hadzikadunic, Jonas Meffert und Moritz Heyer erwischt) nicht. Aktuell steht kein Hamburger bei vier Gelben Karten.