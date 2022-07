HSV-Angebot für Dompé? Das ist dran am Transfergerücht

Zumindest zwei Baustellen wollen sie in diesem Sommer noch schließen. Ein Angreifer und ein Flügelspieler sollen noch zum HSV kommen – und weiterhin führt eine heiße Spur nach Belgien. Am Donnerstag tauchten Gerüchte auf, der HSV habe ein Angebot von 1,5 Millionen Euro für Jean-Luc Dompé (Zulte Waregem) abgegeben. Was aber ist da dran?

Ganz richtig ist das wohl nicht. Nach MOPO-Informationen steht der Linksaußen zwar weiterhin weit oben auf der Hamburger Liste. Ein konkretes Kaufangebot aber wurde noch nicht eingereicht.

Dennoch: Wird Dompé der nächste Neue? Bereits seit Wochen ist der HSV an dem 26-Jährigen dran, wirklich erkaltet war das Interesse nie. In Hamburg soll es sogar ein Treffen mit dem Spieler gegeben haben. Das Problem ist allerdings nach wie vor die Finanzierung. Derzeit wird im Volkspark hoch und runter gerechnet, wie ein Transfer zu stemmen wäre. Gut möglich, dass es in Kürze dann zum konkreten Angebot an die Belgier kommt.

Sollte die Nummer mit Dompé Fahrt aufnehmen, würde wohl auch der Abgang Aaron Opokus (23) näher rücken. Mehrere Zweitligisten und ausländische Klubs zeigen Interesse.

Neben Opoku könnte auch Ambrosius den HSV verlassen

Gehen könnte in diesem Sommer auch noch Abwehrmann Stephan Ambrosius (23), der beim HSV nur noch Innenverteidiger Nummer vier ist. Karlsruhe war bereits vor Wochen interessiert. Die Pokal-Partie in Bayreuth (Samstag) wird Ambrosius zudem wegen muskulärer Probleme verpassen.

Bereits am Mittwoch hatte Angreifer Robin Meißner den HSV verlassen und wechselte auf Leihbasis zu Viktoria Köln. Scheint sich auszuzahlen. Am Donnerstag traf er beim 2:0-Testsieg gegen Rot-Weiss Koblenz nach 15 Minuten zur Führung.