HSV-Abschied im Winter? Was bei Öztunalis Entscheidung eine wichtige Rolle spielt

An der sportlichen Krise des HSV mit nur einem Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen trugen zwei Profis zuletzt keine Mitverantwortung. Levin Öztunali (28) und Moritz Heyer (29) wurden von Interimstrainer Merlin Polzin aussortiert und zum Trainieren in die U21 geschickt. Die hat aber schon Winterpause. Wie geht es für die beiden nun weiter?

Klar ist, dass beide trotz Winterpause der U21 in dieser Woche auch nicht bei den Profis dabei sind. Der HSV-Unterbau bietet in dieser Woche nur noch ein freiwilliges Training an. Heyer und Öztunali sind also bereits in den Weihnachtsferien und beobachten ganz genau, wie es beim HSV weitergeht.

Wie lange genau die beiden bei der U21 eingeplant sind, ist unklar. Während die Profis Anfang Januar wieder mit den obligatorischen Leistungstests beginnen, geht es bei der zweiten Mannschaft am 13. Januar mit selbigen wieder los.

Öztunali wartet Trainer-Entscheidung beim HSV ab

Ob Heyer und Öztunali im neuen Jahr dann bei den Profis oder beim Unterbau starten, hängt auch davon ab, wer beim HSV ab Januar die sportliche Verantwortung trägt. Öztunali, der auch unter Ex-Trainer Steffen Baumgart kaum eine Rolle spielte, will nach MOPO-Informationen genau das abwarten und sich dann gegebenenfalls nach Alternativen umsehen.

Den großen Druck, etwas anderes machen zu müssen, verspürt der ehemalige Bundesligaspieler aber nicht. Im Umfeld des Enkels von Uwe Seeler geht man davon aus, dass man unter einem neuen Trainer auch noch mal eine neue Chance bekommen würde.

Inwieweit es aber zu einem weiteren Trainerwechsel kommt, ist noch offen. Polzin und seine Mannschaft haben es am Samstag gegen Fürth (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) selbst in der Hand, mit einem Sieg für eine ruhigere Winterpause zu sorgen. Wenngleich drei Punkte gegen die Spielvereinigung nicht automatisch bedeuten, dass es mit Polzin im neuen Jahr weitergeht.