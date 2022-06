HSV-Abgang forciert: Wechselt Kittel in die USA?

Kommt jetzt Bewegung in die Nummer? Sonny Kittel forciert seinen HSV-Abgang, das Ausland war dabei von Anfang an die heißeste Option für den 29-Jährigen (MOPO berichtete). Nun könnte es gar nach Übersee gehen. Wie „Bild“ berichtet, steht der HSV-Zweitligatoptorschütze (29 Tore) vor einem Wechsel in die USA.

Demnach könnte der Wechsel noch in dieser Woche, vor den obligatorischen medizinischen Tests und vor dem Trainingsstart im Volkspark, über die Bühne gehen. Da Kittels Vertrag noch bis 2023 läuft, dürfen sich die Hamburger – anders als bei David Kinsombi – über eine kleine Ablöse freuen. Mehrere MLS-Vereine sollen um die Hamburger Nummer zehn buhlen.

Kittel und der HSV, nach drei Jahren wird die gemeinsame Geschichte zu Ende gehen. Zu oft war der Edeltechniker in den entscheidenden Saisonphasen abgetaucht, konnte die ihm zugedachte Führungsposition nicht erfüllen. Auch im Spieler selbst reifte in den Tagen nach den Relegations-Spielen gegen Hertha die Ansicht, dass ein Wechsel die beste Option sei.