Vor der Saison galt er als potenzieller Abgang, zuletzt sah es aber danach aus, als hätte sich Jeremy Dudziak mit seiner Zukunft beim HSV abgefunden. In der Trainingswoche vor dem Derby beorderte Tim Walter ihn zeitweise in die vermeintliche Startelf, so manches deutete darauf hin, dass der Trainer seinen Mittelfeldmann gegen St. Pauli aufs Feld schicken würde.

Doch kurz vor dem Stadtduell gab es die Kehrtwende! Dudziak stand gestern nicht im Kader, weil er sich „in Gesprächen über seine sportliche Zukunft“ befinde, wie der Verein mitteilte. Nach MOPO-Informationen tauscht sich der 25-Jährige mit einem Erstligisten aus, ein Wechsel steht bevor. Die „Bild“ berichtet, dass es sich dabei um Greuther Fürth handeln soll.

HSV: Jeremy Dudziak steht vor einem Wechsel

„Es ist immer so, dass sich Spieler in der Transferperiode verändern wollen oder der Verein sagt, er soll sich verändern“, erklärte Walter vor Anpfiff bei Sky und ergänzte: „Ich glaube, dass Jerry ein herzensguter Junge und ein guter Spieler ist.“ Dabei wolle er es belassen.

Die Partie bei seinem Ex-Klub wäre für Dudziak das 59. Pflichtspiel im HSV-Trikot gewesen – weitere werden wohl nicht mehr folgen.