Er kennt das Millerntor-Stadion vermutlich besser als jeder andere Profi im Kader. Vier Jahre lang kickte Jeremy Dudziak für den FC St. Pauli, ehe er im Sommer 2019 die Seiten wechselte. Gut möglich, dass der 25-Jährige beim morgigen Derby zur HSV-Überraschung wird.

Beim Trainingsspiel am Mittwochmittag spielte Dudziak anstelle von Ludovit Reis auf der Achterposition in der vermeintlichen A-Elf. Wegen Knöchelproblemen kam der Mittelfeldspieler in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz, im Frühsommer galt er noch als Verkaufskandidat.

HSV-Trainer Walter: Dudziak eine Option

Wird Dudziak jetzt zum Startelf-Derbyjoker? „Er ist immer eine Option“, sagte Trainer Tim Walter und gab in Bezug auf die Fitness schon einmal grünes Licht: „Er kann körperlich zwar immer noch zulegen, ist aber größtenteils wieder hergestellt.“ In die Karten gucken lassen wollte sich Walter aber nicht. „Es gibt auch noch andere Themen, die wichtig sind für eine Mannschaft. Deswegen muss man mal abwarten.“ Der Aufstellungspoker vor dem Derby. Ausgerechnet Ex-Kiezkicker Dudziak könnte dabei zum Trumpf werden.