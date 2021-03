HSV - Heidenheim 2:0: Doppelpack Leibold! Dominanter HSV wieder an der Spitze

Der HSV ist zurück an der Tabellenspitze der 2. Liga! Der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune gelang gegen den 1. FC Heidenheim ein 2:0 (1:0)-Sieg und damit der Sprung auf Platz eins in der 2. Bundesliga. Kapitän Tim Leibold (15./50.) sorgte mit einem Doppelpack für die Hamburger Treffer. Damit zieht der HSV zumindest vorübergehend am VfL Bochum vorbei, der erst am Montag bei Fortuna Düsseldorf im Einsatz ist.

Von Beginn an fanden die Hamburger gut in die Partie im heimischen Volksparkstadion, die einmal mehr aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen werden musste. Folgerichtig verdiente sich der HSV die frühe Führung: Eine Flanke von Aaron Hunt lenkte Kapitän Tim Leibold per Kopf zum 1:0 ins Tor (15.).

Heidenheim konnte sich erst gegen Ende der ersten Halbzeit ein wenig befreien, die Chancen blieben aber auf Seiten des HSV. Manuel Wintzheimer (22./36.) scheiterte an Heidenheim-Torhüter Kevin Müller. Wenig später profitierte Sonny Kittel von einem Missverständnis in der Heidenheimer Abwehr, traf aus kurzer Distanz aber nur die Latte (36.).

Besser machte es Leibold unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Nach einer sehenswerten Kombination über Hunt und Wintzheimer vollendete der Kapitän den Angriff mit seinem zweiten Treffer und machte den Doppelpack perfekt (50.).

Die Gäste aus Heidenheim gaben sich allerdings auch nach dem 0:2 nicht geschlagen. Doch Hamburg ließ kaum etwas zu, sicherte das Ergebnis ab und brachte es über die Zeit: Und fuhr damit nicht nur drei wichtige Punkte ein, sondern springt auch für mindestens zwei Tage zurück auf Platz eins.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff! Der HSV schlägt Heidenheim mit 2:0!

90.+4 Min. Es gibt noch eine Ecke für die Gäste. Nach reichlich Gewusel klärt am Ende Bakery Jatta nach vorne.

90.+3 Min Florian Pick versucht es mit einem weiteren Distanzschuss, aber der Heidenheimer zieht weit über das HSV-Tor.

90.+1 Min Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

90. Min Die Uhr tickt immer weiter herunter und der HSV macht nicht den Eindruck, den Sieg hier noch zu verschenken. Zu abgeklärt wirkt die Mannschaft von Daniel Thioune, zu verunsichert dagegen die Gäste aus Heidenheim.

89. Min Letzter Wechsel des HSV: Jonas David kommt für Aaron Hunt auf den Rasen.

87. Min Auch Daniel Thioune wechselt noch einmal: Bobby Wood und Doppelpacker Tim Leibold kriegen etwas früher frei. Dafür dürfen Bakery Jatta und Robin Meißner noch ein paar Minuten sammeln.

86. Min Schnatterers erste Aktion ist sodann ein Torabschluss. Der Versuch aus der Distanz kommt allerdings weder scharf noch präzise und geht weit links am Kasten vorbei.

84. Min Frank Schmidt zieht die letzte Patrone. Routinier Marc Schnatterer hat schon 122 Tore für Heidenheim geschossen, darf jetzt in der Schlussphase für Kevin Sessa ran.

82. Min Gideon Jung zeigt sich gleich präsent, klärt stark gegen Florian Pick zum Einwurf.

80. Min Feierabend für Manuel Wintzheimer und Amadou Onana. Die beiden jungen Profis holen sich ihren verdienten Applaus von der Trainerbank ab. Für sie sind jetzt Khaled Narey und Gideon Jung im Spiel.

78. Min Amadou Onana darf mittig an der Strafraumgrenze aufs Tor schießen, Kevin Müller reagiert allerdings klasse.

76. Min Eine Flanke von Pick landet eher zufällig bei Kühlwetter. Entsprechend kommt der Stürmer nicht in die Lage, gezielt zu köpfen und der Ball geht ins Toraus.

74. Min Der HSV spielt weiterhin überragend und hält Heidenheim in Schach. Josha Vagnoman setzt sich jetzt über rechts gut durch, natürlich nach einem Hunt-Anspiel. Im Strafraum hält der Youngster den Ball gegen die anrückenden Heidenheimer, findet in der Mitte Bobby Wood – doch der tritt über den Ball! Das hätte auch das 3:0 für den HSV sein können.

72. Min Marnon Busch hält aus knapp 25 Metern einfach mal drauf. Der Schuss ist aber keine Herausforderung für Sven Ulreich.

69. Min Heidenheim wechselt erneut. Mit Stefan Schimmer kommt ein weiterer Stürmer für den Linksverteidiger Norman Theuerkauf. Mehr Offensive haben die Gäste bitter nötig, wenn hier noch ein Punktgewinn her soll.

65. Min Nach einigen ruhigeren Minuten greift der HSV wieder an. Kittel und Hunt spielen einen doppelten Doppelpass, Kittel haut aus halbrechter Position selbst drauf – trifft aber einen Heidenheimer. Hüsing klärt per Kopf.

61. Min Auch die übernimmt Aaron Hunt, jetzt von rechts. Der erste Klärungsversuch landet zentral bei Wintzheimer, der die nächste Ecke herausholt.

60. Min Tim Leibold wird halblinks vor dem Strafraum von Marnon Busch getroffen, bekommt einen Freistoß. Kittel und Hunt stehen bereit. Am Ende ist es Hunt, der direkt schießt. Doch die Heidenheimer Mauer steht im Weg, es gibt eine Ecke.

58. Min Christian Kühlwetter, im Hinspiel noch Heidenheims Hattrick-Held, findet bisher gar nicht ins Spiel. Auch jetzt kann sich der Stürmer nicht gegen die Hamburger Defensive durchsetzen, scheitert erst links an Vagnoman und Heyer, rutscht dann auch noch weg.

55. Min Heidenheim hat mit dem Doppelwechsel auf zwei Sturmspitzen umgestellt. Bis auf die Chance durch Pick vor wenigen Minuten hat sich das allerdings noch nicht ausgezeichnet.

51. Min Mit dem direkten Gegenzug macht Heidenheim fast das 1:2. Pick könnte aus knapp elf Metern unbedrängt einschieben, patzt aber bei der Ballannahme! So gibt es nur eine Ecke, weil die Rothosen rechtzeitig in Stellung sind.

50. Min Tor für den HSV! Wieder ist es Tim Leibold! Und so ist es gefallen: Erst schickt Hunt schickt Wintzheimer über rechts in den Strafraum. Der Stürmer sieht, dass Leibold in die Mitte eingerückt ist, legt ab – und der Capitano befördert den Ball aus kurzer Distanz ins linke Eck. Der erste Doppelpack für Tim Leibold!

48. Min Sonny Kittel dribbelt sich rechts an Pick vorbei, zieht in den Strafraum und entscheidet sich für den Abschluss. Kittel trifft den Ball aber nicht hart genug, Müller hat ihn sicher.

47. Min Während der HSV unverändert auf dem Rasen steht, hat Heidenheim doppelt getauscht. Tobias Mohr ersetzt Konstantin Kerschbaumer, Florian Pick kommt für Denis Thomalla.

46. Min Weiter geht's! Der HSV stößt zur zweiten Hälfte an.

Der HSV darf sich über eine hochverdiente Halbzeitführung freuen. Von Anfang an übernahmen die Rothosen die Kontrolle, kamen schnell zu guten Gelegenheiten. Das hohe Gegenpressing zahlte sich bisher aus – Heidenheim ist noch auf der Suche nach einer Lösung. Tim Leibold sorgte für die verdiente Führung (15.), Sonny Kittel (34.) verpasste das 2:0 nur um Zentimeter. Heidenheim kam dagegen nur zu einer Torchance nach einer Ecke, enttäuschte ansonsten. In 15 Minuten geht's weiter!

45. Min Halbzeit! Ohne Nachspielzeit geht es in die Kabinen.

44. Min Kurz vor der Halbzeitpause intensiviert der HSV sein Interesse am frühen 2:0, bleibt in der Offensive aber weiterhin kontrolliert und riskiert nicht unnötig vieles.

43. Min Vagnoman holt auf der rechten Seite eine Ecke heraus. Vorher hatte sich der HSV wieder einmal über Hunt und Kittel nach vorne kombiniert. Die Ecke bleibt jedoch ungenutzt.

41. Min Busch bleibt an der Mittellinie vor Onana stehen, nimmt den jungen Belgier damit aus dem Spiel. Das gibt Freistoß für den HSV.

39. Min Ein direktes, temporeiches Kurzpassspiel ist heute das Mittel der Wahl des HSV. Damit kommen die Hamburger immer wieder schnell vor den gegnerischen Strafraum – dort allerdings fehlt noch hier und da die Genauigkeit, um noch mehr Chancen zu erspielen.

37. Min Die nächste Chance für den HSV! Sonny Kittel kommt aus knapp zehn Metern vor dem Tor ganz frei zum Abschluss – aber der Ball geht an die Latte!

36. Min Im Gegenzug kommt wieder der HSV. Leibold findet Hunt, der wiederum sieht den gut postierten Wintzheimer zentral vor dem Strafraum. Der Stürmer haut selbst drauf, aber das ist kein Problem für Müller.

35. Min Nach einer starken Balleroberung von Kevin Sessa über rechts könnte sich für Heidenheim eine gute Konterchance ergeben. Der Deutsch-Argentinier flankt direkt lang in den Strafraum, wo bereits zwei Mitspieler eingelaufen sind. Doch Moritz Heyer steht gut und köpft den Ball wieder aus der Gefahrenzone.

33. Min Den anschließenden Freistoß bringt Sonny Kittel zwar zu Manuel Wintzheimer, doch der HSV findet in dieser Szene kein Durchkommen gegen die Gäste-Abwehr und muss das Spiel von hinten aufbauen.

31. Min Tim Kleindienst schiebt mit dem Ellenbogen gegen Josha Vagnoman. Dafür gibt es die Gelbe Karte.

28. Min Marnon Busch zieht auf der rechten Seite das tempo an, kann sich gegen Leibold durchsetzen. Die Flanke kommt scharf und flach vor das HSV-Tor, Sven Ulreich muss hier zur Ecke klären.

26. Min Der HSV gönnt sich aktuell eine kleine Kreativpause. Das Spiel findet maßgeblich im Mittelfeld statt, wo sich die Heidenheimer bei ihren offensiven Vorstößen aber kaum aus der engen Umklammerung der Rothosen lösen können.

23. Min Kommen die Heidenheimer über eine Ecke zu einem Abschluss? Kevin Sessa schlägt den Ball in den Strafraum, Denis Thomalla setzt sich durch, köpft aber über das Tor.

21. Min Nach einer Ecke für den HSV hölt Tim Leibold den Ball zentral an der Strafraumkante. Der Schcuss des HSV-Kapitäns ist zwar zu schwach, aber landet bei Manuel Wintzheimer. Kevin Müller muss hier blitzschnell reagieren und faustet den Schuss des Stürmers zur Ecke – dann geht die Fahne hoch. Abseits.

18. Min Wie reagiert Heidenheim auf den Rückstand? Finden die Gäste ein schnelles Mittel gegen den klugen und taktisch disziplinierten Auftritt der Hausherren?

15. Min Tor für den HSV! Tim Leibold köpft die Hamburger in Führung! Das Tor hatte sich in der dominanten Anfangsphase des HSV schon längst angedeutet. Vor allem Hunt und Kittel hatten mit einem guten Start in die Partie. Und das Duo war auch entscheidend am 1:0 beteiligt: Erst spielt Kittel Hunt im Strafraum an, der kann mit ruhigem Fuß den Ball vors Tor löffeln – dort steht Capitano Tim Leibold, der aus kurzer Distanz ins Netz köpft.

12. Min Hunt setzt Wintzheimer zentral gut in Szene, der legt noch einmal im Strafraum auf Wood ab, doch weil Oliver Hüsing aufpasst, trifft der HSV-Stürmer nur dessen Fuß anstelle des Balls.

9. Min Heidenheim hat sich bisher selten in der HSV-Hälfte gezeigt. Sven Ulreich wurde bisher noch nicht gefordert, bisher sind seine Vorderleute stets auf Zack gewesen.

7. Min Der HSV hat in der Anfangsphase viel Ballbesitz und sucht vor allem spielerische Lösungen gegen die in blau gekleideten Gäste. Dazu stören die Hamburger immer wieder früh im Spielaufbau und kommen so oft schnell wieder an die Kugel.

4. Min Jede Minute eine Chance für den HSV? Die Rothosen legen ein gutes Tempo vor, sind jetzt schon wieder offensiv in Stellung. Mit einem langen Pass will Tim Leibold die Heidenheimer Defensive überspielen, findet Bobby Wood – aber der US-Amerikaner steht im Abseits.

3. Min Kurz darauf taucht der HSV schon wieder vor dem Heidenheimer Kasten auf. Hunt und Kittel wollen sich zu einer Schussmöglichkeit kombinieren, doch der letzte Pass des Routiniers ist zu ungenau.

2. Min Über die rechte Seite kommt der HSV jetzt zur ersten Chance. Kittel wird vor dem Strafraum angespielt, gibt den Ball weiter auf Wintzheimer. Der Stürmer zieht ab, aber Kevin Müller ist sicher zur Stelle.

1. Min Der Ball rollt im Volksparkstadion, Heidenheim stößt an.

Anpfiff!

- HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes fehlt kurzfristig im Aufgebot des HSV. Das hat private Gründe, wie der HSV mitteilte. Er wird von Tom Mickel auf der Bank ersetzt.

- Der 35-jährige Berliner leitet heute sein viertes Spiel mit HSV-Beteiligung. In dieser Saison pfiff Günsch die Rothosen schon bei den Siegen gegen Aue (3:0, 3. Spieltag) und in Karlsruhe (2:1, 13. Spieltag). Dazu kommt ein Unentschieden gegen Bochum (0:0, 10. Spieltag 2018/19).

- Als Schiedsrichter schickt der DFB Christof Günsch in den Volkspark. Max Burda und Julius Martenstein kommen an den Seitenlinien zum Einsatz, Daniel Riehl als vierter Offizieller. Sven Jablonski und Henrik Bramlage wurden als Video-Assistenten nominiert.

- Heidenheim beginnt mit dieser Startelf: Müller – Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf – Sessa, Schöppner, Kerschbaumer – Thomalla – Kleindienst, Kühlwetter

- Trainer Daniel Thioune setzt damit etwas überraschend auf Bobby Wood im Angriff, der erstmals seit fast eineinhalb Jahren wieder in der Startelf steht. Er und Wintzheimer ersetzen Terodde und Jatta im Sturm, außerdem kehrt Leibold nach Rotsperre zurück und verdrängt Jeremy Dudziak aus der ersten Elf.

- Und das ist die Aufstellung des HSV: Ulreich – Gyamerah, Ambrosius, Heyer – Vagnoman, Onana, Hunt, Leibold – Wintzheimer, Wood, Kittel.

- Bei den Heidenheimern haben Dženis Burnić, Gianni Mollo und Diant Ramaj die Reise nach Hamburg nicht antreten können. Groß umbauen muss Frank Schmidt deswegen nicht – Mollo und Ramaj warten noch auf ihren ersten Saisoneinsatz.

- Daniel Thioune muss heute auf einige Profis verzichten. Simon Terodde befindet sich in Corona-Quarantäne, Jeremy Dudziak hat sich unter der Woche an der Schulter verletzt. Auch David Kinsombi, Toni Leistner und Rick van Drongelen fallen weiterhin aus.

- Aktuell sind beide Teams in vergleichbarer Form, haben 2021 schon jeweils 20 Punkte geholt. In der Jahrestabelle liegt der HSV auf Platz fünf, Heidenheim dank der schlechteren Torbilanz auf Platz sechs.

- Auch das Hinspiel in dieser Saison enthielt reichlich Drama. Nach 24 Minuten lagen die Hamburger schon 2:0 vorne. Am Ende gewannen die Heidenheimer mit 3:2 – weil Christian Kühlwetter kurz vor Schluss einen fatalen Aussetzer von Sven Ulreich zu nutzen wusste.

- Besonders schmerzlich in der Erinnerung der HSV-Fans dürfte das 1:2 in Heidenheim am 33. Spieltag der letzten Saison sein. In der Nachspielzeit traf Konstantin Kerschbaumer zum Siegtreffer und sorgte dafür, dass der HSV die Aufstiegs-Relegation nicht mehr aus eigener Kraft erreichen konnte.

- Fünf Spiele, drei Niederlagen: Die Bilanz des HSV gegen Heidenheim ist ausbaufähig. Nur das erste Spiel zwischen beiden Klubs ging an die Hamburger. Pierre-Michel Lasogga sicherte dem HSV beim 3:2 am 5. Spieltag 2018/19 drei Punkte mit drei Toren.

- Moin und Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Samstag. Der HSV empfängt heute den 1. FC Heidenheim. Anpfiff ist um 13 Uhr.