HSV - Darmstadt 1:2: Starke Schlussphase verpufft – HSV patzt im Aufstiegsrennen

Bitter! Eine Woche nach der verschenkten 3:0-Führung in Hannover kassiert der HSV den nächsten Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Beim 1:2 gegen Darmstadt ließen die Rothosen zu viele Chancen liegen, während die „Lilien“ eiskalt blieben. Eine starke Schlussphase kam zu spät.

Drei Aaron Hunt-Tore haben am Ostersonntag nicht für einen HSV-Sieg in Hannover (Endstand 3:3) gereicht. Das wollte die Mannschaft von Daniel Thioune nicht auf sich sitzen lassen und im Duell mit Darmstadt 98 alles besser machen. Schließlich galt es den „Fluch“ zu überwinden, seit 1981 kein Heimspiel mehr gegen die Hessen gewonnen zu haben.

Zunächst schien der Plan des HSV aufzugehen. In der ersten Hälfte war der HSV weitgehend am Drücker, scheiterte aber zu oft an den betonfest verteidigenden Gästen. Die größten Chancen hatten Sonny Kittel (8.) und Simon Terodde (45.).

Nach der Pause gab zunächst der HSV viel Gas, verpasste durch Wintzheimer (47.) und Gjasula (49.) nur knapp die Führung. Mitten im HSV-Sturmlauf dann der Schock: Ein langer Abschlag von Marcel Schuhen landete über Mathias Honsak bei Erich Berko – und dann im Tor (51.).

Neun Minuten später stand es plötzlich 2:0, weil Serdar Dursun einen Patzer von Stephan Ambrosius zu nutzen wusste. Für den HSV begann die schwierigste Phase im Spiel – die Offensivbemühungen wirkten eher verzweifelt als mit klarem Plan. Entsprechend brauchte der HSV bis zur Schlussphase, um wieder in die Partie zu kommen.

Beinahe hätte Simon Terodde vom Elferpunkt das 1:2 machen können. Robert Kampka nahm die Entscheidung allerdings nach VAR-Hinweis wieder zurück (72.) Fünf Minuten später brachte dann Jeremy Dudziak ine präzise Flanke von Bakery Jatta im Tor unter (77.) – kurz darauf verpasste der Mittelfeldspieler das 2:2 nur knapp (80.).



In der Folge spielte quasi nur noch der HSV, kämpfte gegen gut verteidigende Darmstädter und die Zeit. Der „Endgegner“ hieß allerdings Marcel Schuhen. Selbst von Schmerzen ließ sich der Gäste-Torhüter nicht aufhalten, setzte sich zum Schluss unter anderem gegen Meißner (90.), Terodde (90.+4) und Kinsombi (90.+7) durch.

Der HSV bleibt nach dem 1:2 mit 50 Punkten Zweiter, kann an diesem Spieltag nur dank des abgesagten Fürth-Spiels gegen Sandhausen nicht verdrängt werden. Darmstadt hat nun 35 Zähler, liegt neun Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsrang.

Das Spiel zum Nachlesen

90.+7 Min Noch eine Ecke für den HSV. Kinsombi zieht mittig ab... Aber Schuhen ist da! Und dann ist Schluss!

90.+6 Min Gyamerah flankt lang, holt noch eine Ecke heraus. Auch Sven Ulreich mischt vorne mit.

90.+4 Min Schuhen macht weiter, wird von Terodde auch direkt auf die nächste Bewährungsprobe gestellt. Aber selbst mit Schmerzen gewinnt der Gäste-Keeper dieses Duell.

90.+3 Min Markus Anfang bringt Patrick Herrmann für Tobias Kempe, wechselt also defensiv. Derweil muss Marcel Schuhen am Ende dieser intensiven Partie behandelt werden.

90.+2 Min Aaron Hunt bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Darmstädter Strafraum. Dort haben sich mittlerweile fast alle Profis versammelt – und Viktor Palsson rettet für die Gäste.

90.+1 Min Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

90. Min Daniel Thioune wechselt erneut: Khaled Narey kommt für Tim Leibold. Kurz danach wird Robin Meißner von einem Anspiel im Gäste-Strafraum überrascht, kann die Kugel nicht richtig kontrollieren... und vergibt die Chance.

89. Min Der HSV gibt noch einmal Gas und drückt mächtig auf den Ausgleich. Problem ist nur: Den Rothosen läuft die Zeit weg.

88. Min Jan Gyamerah holt eine Ecke gegen Fabian Holland heraus. Die Ecke mündet aber in einem Offensivfoul.

87. Min Derweil hat sich auch Aaron Hunt die Gelbe Karte abgeholt.

86. Min David Kinsombi setzt sich gut im Strafraum durch, hebt den Ball an den langen Pfosten. Da steht Moritz Heyer – aber der trifft die Kugel nicht richtig! Das hätte die nächste dicke Chance für den HSV sein können!

85. Min Darmstadt versteckt sich allerdings nicht und setzt weiter einige offensive Nadelstiche. Jan Gyamerah will hier ganz sicher gehen und klärt zur Ecke. Die verpufft.

82. Min Plötzlich ist der HSV wieder da und mitten in der Verlosung. Das 1:2 scheint einen Hallo-Wach-Effekt ausgelöst zu haben. Aber bleibt dem HSV hier noch genügend Zeit zum Ausgleich?

80. Min Leibold flankt von der linken Grundlinie in den Strafraum, wo wieder Dudziak genau richtig steht. Der Mittelfeldmotor des HSV zieht per Seitfallzieher ab, verpasst das 2:2 nur knapp! Was geht hier noch für die Hamburger?

79. Min Stephan Ambrosius verliert den Zweikampf mit Mathias Honsak und sieht dafür Gelb.

78. MinTor für den HSV! Jeremy Dudziak köpft die Rothosen zurück ins Spiel! Zuvor hat der gerade eingewechselte Bakery Jatta tolle Übersicht gezeigt und den Ball mit Ruhe und Präzision an den langen Pfosten gehoben, wo Jeremy Dudziak genau richtig stand und die Kugel hinter die Linie beförderte.

77. Min Robin Meißner fasst sich ein Herz, drischt den Ball aus knapp 25 Metern mit Power aufs Tor. Aber dort steht Marcel Schuhen.

76. Min Jan Gyamerah passt gut auf, unterbindet einen Gäste-Konter am Sechzehner im allerletzten Moment.

75. Min Auch Markus Anfang tauscht doppelt, bringt Felix Platte für Serdar Dursun und Marvin Mehlem für Erich Berko.

74. Min Beim HSV kommen Bakery Jatta und Robin Meißner für Sonny Kittel und Manuel Wintzheimer ins Spiel.

73. Min Robert Kampka schaut sich die Szene noch einmal an... und nimmt den Elfer zurück!

72. Min Kommt der HSV jetzt vom Elferpunkt zurück? Robert Kampka hat ein Foul gegen Simon Terodde gesehen. Darmstadt beschwert sich lauthals – aber was sagt Video-Assistent Arne Aarnink?

70. Min Darmstadt bekommt die nächste Konterchance, aber Sven Ulreich verhindert beim Schuss von Erich Berko Schlimmeres. Ohne den gut aufgelegten Torhüter wäre es womöglich ein noch bitterer Abend für den HSV.

68. Min Über Hunt, Leibold und Dudziak spielt sich der HSV jetzt auf der linken Seite in den Strafraum. Dort bekommt wieder Wintzheimer den Ball, will noch einmal querlegen – findet damit aber nur einen Gegenspieler. Das war zu kompliziert gespielt.

67. Min Sonny Kittel spielt den Ball rechts am Strafraumeck auf Manuel Wintzheimer. Der Stürmer schließt selbst ab, verfehlt das Tor mit dem angeschnittenen Linksschuss aber klar.

64. Min Die Rothosen wirken nach den zwei schnellen Gegentoren verunsichert. Es droht die erste Heimpleite seit Dezember – und ein dicker Rückschlag im Aufstiegskampf.

61. Min Daniel Thioune reagiert: Vagnoman und Gjasula gehen raus, für sie kommen Gyamerah und Kinsombi ins Spiel.

60. Min Tor für Darmstadt! Serdar Dursun erhöht auf 2:0. Der Stürmer stand nach einer unglücklich von Stephan Ambrosius abgefälschten Bader-Hereingabe völlig frei vor dem HSV-Tor.

56. Min Wie reagiert der HSV jetzt auf den Spielstand? In den ersten Minuten nach dem 0:1 fanden die Rothosen jedenfalls noch keinen Weg durch die stabile Darmstädter Defensive.

52. Min Mathias Honsak bekommt den Ball von Josha Vagnoman zugespielt, hat ganz viel Platz – aber Sven Ulreich lenkt die Kugel über die Latte! Das hätte das 0:2 sein müssen!

51. Min Tor für Darmstadt! Mitten in die starke Phase des HSV nach dem Wiederanpfiff platzt ein Darmstädter Konter. Marcel Schuhen fängt einen Schuss von Manuel Wintzheimer, schlägt den Ball lang nach vorn zu Mathias Honsak. Der stößt dann über die linke Seite in den Strafraum vor, sieht den mitgelaufenen Erich Berko am langen Pfosten – und der schiebt dann ein.

49. Min Nächste Chance für die Rothosen? Aaron Hunt tritt zum Freistoß an. Die Flanke kommt zu Klaus Gjasula, und dessen Kopfball geht nicht allzu weit am Tor vorbei! Zuvor bekam Viktor Palsson Gelb für ein Foul an Jeremy Dudziak.

48. Min Nur eine Minute später ist der HSV schon wieder am Zug. Dudziak stößt über links vor, legt auf Terodde in der Mitte ab. Der Routinier beweist gute Übersicht, sieht, dass Manuel Wintzheimer besser steht und gibt ab – aber Marcel Schuhen ist zur Stelle!

47. Min Der HSV braucht nur ein paar Sekunden und taucht gefährlich vor dem Darmstädter Tor auf. Manuel Wintzheimer will sich den Ball zurecht legen, da kann Fabian Holland im allerletzten Moment noch eingreifen.

46. Min Und es geht weiter!

Halbzeit in Hamburg! Der HSV blieb in den ersten 45 Minuten stets am Drücker. Der Ball lief bei den Rothosen bis ins letzte Drittel hinein oft gut, dann aber waren die Gäste einfach nicht zu knacken. Zwei dicke Chancen für Sonny Kittel und Simon Terodde erspielte sich der HSV dennoch – beide Male nach Vorlage von Jeremy Dudziak. Darmstadt dagegen wusste einen Patzer von Sven Ulreich nicht zu nutzen, zeigte sich auch ansonsten immer wieder gefährlich vor dem HSV-Tor. Die zweite Hälfte verspricht also viel Spannung. Findet Daniel Thioune jetzt die richtigen Worte in der Halbzeitansprache? In 15 Minuten geht’s weiter!

45.+3 Min Und dann ist Halbzeit!

45.+2 Min Auch Erich Berko sieht kurz vor der Pause die Gelbe Karte.

45.+1 Min Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

45. Min Leibold und Dudziak kombinieren sich auf engem Raum über links in den Strafraum. Dort lauert Simon Terodde – und dessen Schuss kratzt Marcel Schuhen mit einem hervorragenden Reflex weg. Das war die beste HSV-Chance!

44. Min Jeremy Dudziak greift bei einem Gäste-Konter zum taktischen Foul gegen Mathias Honsak – auch das gibt Gelb.

43. Min Darmstadt setzt auch kurz vor der Pause voll auf Defensivarbeit. Sobald die Hamburger angreifen, ziehen sich die Gäste nahezu jedes Mal mit allen Spielern in die eigene Hälfte zurück.

40. Min Nicolai Rapp und Tim Leibold wollen beide zum Ball. Rapp trifft allerdings nur den HSV-Kapitän, holt sich dafür die Gelbe Karte von Dr. Robert Kampka ab. Markus Anfang kann das nicht nachvollziehen – und bekommt vom Referee noch eine ausführliche Erklärung.

38. Min 63 zu 37 Prozent Ballbesitz, aber vier zu sieben Schüsse: Darmstadt stellt den HSV vor eine richtig dicke Aufgabe. Was fällt den Rothosen hier ein, um die Hessen hier zu knacken?

36. Min Freistoß für die Gäste, aus guten 20 Metern von der linken Strafraumgrenze... Dursun kommt ran, köpft einen HSV-Profi an. Es folgt reichlich Gewusel, aber am Ende setzt sich Sven Ulreich mit tollem Reflex durch und verhindert den Rückstand!

35. Min Der HSV hält den Ball jetzt länger am Strafraum der Gäste. Allerdings zu lange – die „Lilien“ können gut zustellen, die Rothosen finden in dieser Szene erneut kein Durchkommen.

33. Min Jetzt muss Tim Skarke doch raus. Mathias Honsak kommt für den Flügelspieler in die Partie.

31. Min Es gibt die nächste Ecke für den HSV. Aaron Hunt bringt sie von links rein, aber wieder springt ein Darmstädter am höchsten und kann klären.

29. Min Darmstadts Tim Skarke liegt am Boden, muss behandelt werden. Es scheint aber nicht allzu schlimm zu sein.

28. Min Stephan Ambrosius beweist ein gutes offensives Auge und holt an der Eckfahne eine Ecke heraus. Die spielen die HSVer erst hintenrum und dann lang – eine Kopfballweitergabe von Aaron Hunt fängt letztlich Darmstadts Keeper Marcel Schuhen ab.

25. Min Tim Skarke bekommt rechts viel Platz, kann in die Mitte vors Tor Flanken. Sven Ulreich ist Stelle, aber lässt den Ball kurz aus der Hand fallen – und hat Glück, dass Serdar Dursun das nicht ausnutzen kann.

24. Min Der HSV kommt jetzt besser ins Spiel – Darmstadt bleibt trotzdem gefährlich. Nach einer Ecke köpft Viktor Palsson nur knapp über das Tor der Rothosen.

21. Min Sonny Kittel versucht's mit einem angeschnittenen Schuss aus der Distanz, circa 20 Meter halblinks vor dem Tor. Gute Idee, aber der Ball fliegt weit am Tor vorbei.

19. Min Darmstadt legt bisher einen guten Auftritt an den Tag. Die „Lilien“ lassen dem HSV kaum Raum zum Spielen, verteidigen oft gut. Selbst hatten die Gäste auch schon die eine oder andere gute Offensiv-Aktion.

15. Min Die nächste Chance für den HSV? Wintzheimer wird über die linke Seite geschickt, kommt in den Strafraum... Aber der junge Stürmer will lieber noch mal ablegen, entscheidet sich gegen den Schuss. Der Ball landet direkt bei der Darmstädter Abwehr.

10. Min Palsson bringt Leibold zu Fall. Freistoß für den HSV aus dem linken Halbfeld. Hunt bringt die lange Hereingabe in den Strafraum... Aber dort kommt ein Mann in Orange zuerst an den Ball.8. Min Jetzt bekommt der HSV die Chance zum Kontern. Über rechts stößt Dudziak nach tollem Pass von Terodde nach vorne, Kittel läuft mit, steht in guter Position frei vorm Tor... Aber Dudziak bringt den Ball nicht zu seinem Mitspieler! Das hätte die Führung für den HSV sein müssen!

7. Min Auch dieser Freistoß führt am Ende zu einem Torabschluss der in orange-blau spielenden Gäste. Allerdings stellt der relativ schwache Versuch von Kempe kein Problem für Sven Ulreich dar und kullert am Kasten vorbei.

6. Min Wieder greift Gjasula zum Foul. Dieses Mal gibt's dafür die gelbe Karte.

5. Min ... und der wird am Ende richtig gefährlich! Darmstadt nutzt die Gelegenheit zum Kontern, kommt mit Tempo vors HSV-Tor. Erich Berkos Hereingabe kann Heyer zur Ecke klären. Die wiederum kriegen die Rothosen nur mit Mühe geklärt.

4. Min Klaus Gjasula beweist seine Abräumer-Qualitäten und verursacht den ersten Freistoß gegen den HSV.

3. Min Darmstadt überlässt den Ball zu Beginn vor allem dem HSV, versucht, ab der Mittellinie auf schnelle Ballgewinne zu lauern. Die Rothosen wollen in dieser Anfangsphase insbesondere über die linke Seite angreifen.

1. Min Der Ball rollt im Volkspark! Die Gäste stoßen an.

Anpfiff!

- Robert Kampka leitet heute zum sechsten Mal ein Spiel des HSV. Bisher gab es drei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt pfiff Kampka das 4:2 der Rothosen bei Eintracht Braunschweig im Januar.

- Schiedsrichter ist heute Abend Dr. Robert Kampka. Jonas Weickenmeier und Marcel Gasteier kommen an den Seitenlinien zum Einsatz, dazu Eric Müller als vierter Offizieller. Als Video-Assistenten haben Arne Aarnink und Markus Häcker einen Blick auf das Spielgeschehen.

- Auch Markus Anfang wechselt auf drei Positionen. Nach dem 1:2 gegen Düsseldorf rücken Matthias Bader, Viktor Palsson und Tobias Kempe für Patrick Herrmann, Fabian Schnellhardt und Marvin Mehlem (alle auf der Bank) in die Startelf.

- Und das ist die Mannschaft des SV Darmstadt 98: Schuhen – Bader, Pfeiffer, Höhn, Holland – Palsson, Rapp – Skarke, Kempe, Berko – Dursun

- Daniel Thioune tauscht dreifach nach dem 3:3 in Hannover. Klaus Gjasula ersetzt Amadou Onana, Jeremy Dudziak spielt für Jan Gyamerah und Simon Terodde kehrt für Bobby Wood in die Startelf zurück. Während Onana gelbgesperrt fehlt, sitzen Gyamerah und Wood auf der Reservebank.

- Und das ist die Aufstellung des HSV: Ulreich – Vagnoman, Ambrosius, Heyer, Leibold – Gjasula – Dudziak, Hunt – Kittel, Terodde, Wintzheimer

- Die Reise nach Hamburg kann Florian Stritzel allerdings wegen eines Mittelhandbruchs nicht antreten. Auch Silas Zehnder (trainierte nur individuell), Adrian Stanilewicz (Ödem im Unterschenkelknochen) und Aaron Seydel (Achillessehnen-OP) fallen für das Spiel aus.

- Drei „Lilien“ feiern heute ein Wiedersehen mit ihrem alten Arbeitgeber. Torwart Florian Stritzel spielte von 2007 bis 2014 im HSV-Nachwuchs (21 Regionalliga-Spiele), Innenverteidiger Patrick Pfeiffer von 2013 bis 2019 (23 Regionalliga-Spiele). Sportchef Carsten Wehlmann war zwischen Juli 2000 und Januar 2003 Ersatzkeeper des HSV (keine Einsätze). Auch für Serdar Dursun ist es ein besonderer Abend: Der Stürmer ist gebürtiger Hamburger.

- HSV-Ersatzkeeper Daniel Heuer Fernandes kam im Sommer 2019 aus Darmstadt in den Volkspark. Zuvor stand der Deutsch-Portugiese drei Jahre lang im Kasten der Hessen (72 Pflichtspiele).

- Simon Terodde dürfte nach überstandener Corona-Infektion erstmals wieder in der Startelf stehen. „Jetzt fühlt er sich gut, trainiert voll mit – und kann am Freitag wieder spielen“, kündigte HSV-Coach Thioune an. Für Jeremy Dudziak, lange unumstrittener Stammspieler, könnte es dagegen wieder nur für einen Platz auf der Bank reichen.

- Die Personallage im Volkspark sieht vor dem Spiel positiv aus. Nur Toni Leistner (Aufbautraining) und Amadou Onana (Gelbsperre) fehlen, ansonsten kann Trainer Daniel Thioune aus dem ganzen Kader schöpfen. Rick van Drongelen könnte erstmals in dieser Saison in der Startelf stehen.

- Sollte der HSV tatsächlich gegen Darmstadt gewinnen, winkt ein neuer Vereinsrekord. 53 Punkte nach 28 Spieltagen gab es in der kurzen Hamburger Zweitliga-Historie noch nie. 2018/19 fiel diese Marke nach 30 Spieltagen, 2019/20 erst in Runde 31. Sowohl Bielefeld in der letzten Saison als auch Köln im Jahr zuvor hatten nach 28 Spielen mindestens 53 Punkte – und stiegen am Ende auf. Gutes Omen?

- Drei Punkte wären mehr als wichtig, um die Aufstiegsambitionen der Rothosen zu untermauern. Mit dann 53 Punkten würde der Abstand auf Platz vier über Nacht auf sieben Zähler wachsen – allerdings muss Holstein Kiel am Samstag noch ran, hat auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

- In der Rückrunde sind der HSV und Darmstadt 98 in vergleichbarer Form. Aus den letzten zehn Spielen nahmen beide Mannschaften jeweils 14 Punkte mit. Während die Hamburger erst auf drei Siege kommen (dazu fünf Remis, zwei Niederlagen), gewannen die Hessen vier Spiele bei zwei Unentschieden und vier Niederlagen.

- Im Hinspiel siegten die Rothosen mit 2:1. Simon Teroddes Doppelpack brachte dem HSV damals den ersten Erfolg nach fünf sieglosen Spielen.

- Den letzten Sieg gegen die „Lilien“ auf heimischem Rasen gab's allerdings vor 40 Jahren. Unter dem damals noch neuen Trainer Ernst Happel siegte der HSV mit 6:1. Zu den Torschützen gehörten noch Namen wie Jimmy Hartwig, Felix Magath oder Horst Hrubesch.

- Mit Blick auf die Historie gehört Darmstadt zu den liebsten Gegnern des HSV. Aus 15 Spielen nahmen die Hamburger acht Siege mit, verloren drei Partien und holten immerhin vier Unentschieden. Die Torbilanz spricht mit 30:19 Treffern deutlich für den HSV.

HSV - Darmstadt 98: Liveticker für das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga

- Moin und Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Freitagabend! Der HSV empfängt Darmstadt 98 im Volksparkstadion. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.