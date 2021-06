HSV – 1. FC Heidenheim: Hier sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Der Hamburger SV will in der 2. Bundesliga auch gegen den 1. FC Heidenheim nachlegen. Am 26. Spieltag geht es für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune um wichtige drei Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Hamburger hoffen dabei, den Anschluss an die Tabellenspitze der 2. Liga nicht zu verlieren. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, den 20. März 2021, um 13 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Sender sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket. Bei anderen Anbietern wie DAZN, Eurosport oder Amazon ist das Spiel nicht zu sehen.

HSV gegen Heidenheim live bei Sky, Sky Go und Sky Ticket

Die Übertragung des Duells des HSV gegen den 1. FC Heidenheim bei Sky beginnt am Samstag, den 20. März 2021, um 12.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2. Moderator im Studio ist Nele Schenker. Das Spiel des Hamburger SV gegen den 1. FC Heidenheim können Sie live ab 13 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Klaus Veltman übernimmt die Rolle als Live-Kommentator.

Alternativ zeigt Sky die Partie zwischen Hamburg und Heidenheim auch in einer Konferenz mit den anderen Spielen der 2. Bundesliga am Samstag. In der 2. Liga spielen am 26. Spieltag außerdem zeitgleich Eintracht Braunschweig gegen den SV Darmstadt 98 (Kommentator: Torsten Kunde) und Erzgebirge Aue gegen den SV Sandhausen (Kommentator: Sven Haist).

Hamburger SV gegen Heidenheim: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 26. Spieltag

Datum : Samstag, 20. März 2021

: Samstag, 20. März 2021 Spielort : Volksparkstadion, Hamburg

: Volksparkstadion, Hamburg Anpfiff : 13 Uhr

: 13 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

HSV – 1. FC Heidenheim: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Für den Hamburger SV sah eigentlich alles gut aus. Nach elf ungeschlagenen Spielen in Folge hatte der HSV die Tabellenführung der 2. Bundesliga inne, bevor man bei den Würzburger Kickers (2:3), im Derby gegen den FC St. Pauli (0:1) und gegen Holstein Kiel (1:1) ins Stocken geriet. Zuletzt gelang beim VfL Bochum aber ein wichtiger 2:0-Sieg. Heidenheim hingegen steckt mit 39 Punkten eher im Mittelfeld der Tabelle der 2. Liga fest und hat sieben Punkte Rückstand auf Hamburg.

Gegen den 1. FC Heidenheim hat der HSV eine weitgehend negative Bilanz. In bislang fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg für die Hamburger, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die letzten drei Duelle in der Zweiten Liga gingen für Hamburg allesamt verloren, oft in den letzten Minuten des Spiels. Den einzigen Sieg feierte der HSV gegen Heidenheim aber im Volksparkstadion – 2018 gewann man als Absteiger dank eines Hattricks von Pierre-Michel Lasogga mit 3:2.

2. Bundesliga: Hamburger SV und 1. FC Heidenheim – die Bilanz:

HSV gegen 1. FC Heidenheim: Liveticker für das Spiel der 2. Liga

Wie immer können Sie das Spiel zwischen dem HSV und dem 1. FC Heidenheim auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 12.30 Uhr live.