Hört er 2025 auf? Präsident Jansen spricht über seine HSV-Zukunft

Der große Sturm blieb für Marcell Jansen aus. Bei der Mitgliederversammlung des HSV wurden der Präsident und seine Stellvertreter Michael Papenfuß und Bernd Wehmeyer von den 606 Anwesenden ohne Gegenstimme entlastet. Der 38-Jährige geht mit Rückenwind ins letzte Jahr seiner laufenden Amtszeit. Im Februar 2025 müsste sich das aktuelle Präsidium erneut zur Wahl stellen – wenn es denn will. Jansen hat sich noch nicht entschieden.

Wie geht es weiter mit dem Ex-Nationalspieler? „Ich habe mir darüber noch keinerlei Gedanken gemacht“, ließ er nach der Veranstaltung im CCH wissen. Offen also, ob Jansen Lust auf eine weitere Amtszeit hat. Anfang 2019 wurde er erstmals zum Präsidenten gewählt (im Team mit Moritz Schaefer und Thomas Schulz). Nach dem Rücktritt des zerstrittenen Trios im Februar 2021 bildet der erneut gewählte Jansen seit Sommer 2021 nun ein Team mit Papenfuß und Wehmeyer.

„Es waren sehr intensive Zeiten und zwei intensive Zeitachsen“, lässt Jansen wissen. „Angefangen bei der Corona-Pandemie bis hin zu all den Themen und Inhalten, die wir umsetzen wollten.“ Das sei dem aktuellen Präsidium gut gelungen, aber: „Wir müssen nun natürlich auch noch den sportlichen Step setzen, damit das alles unterfüttert wird.“

Im März sollen die HSV-Mitglieder über die Strukturreform abstimmen

Die nächste wichtige Entscheidung neben dem Aufstiegskampf: Wie stehen die Mitglieder der angedachten Strukturreform gegenüber? Nachdem Ende Januar eine Info-Veranstaltung zu der Thematik geplant ist, soll es im März im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Abstimmung kommen.

Jansen verfolgt es mit Spannung und wird sich spätestens danach auch Gedanken um seine HSV-Zukunft machen. Die Ränkespiele der vergangenen Jahre sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Häufig saß er zwischen den Stühlen und war Gegenstand interner und öffentlicher Diskussionen. Insbesondere sein Verhältnis zu Sportvorstand Jonas Boldt gilt als stark unterkühlt. Hat er auf all das noch Lust?

Jansen will überlegen, was das Beste für den HSV ist

„Stand heute habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wie meine Rolle ab nächstem Jahr sein wird“, erklärte er. Zur Beantwortung der Frage „gehört bei mir auch privat ein größerer Kreis. Das ist die Familie, das sind meine beruflichen Themen. Da muss ich immer gut überlegen, was für den HSV gut ist und was er braucht. Das ist noch total offen.“

Könnte spannend werden …