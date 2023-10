Historisches Foto: Raten Sie mal, welcher HSV-Profi das ist!

Es eine Erfolgsgeschichte, mit der in diesem Ausmaß keiner der Beteiligten am Anfang gerechnet hatte. Heute vor exakt 20 Jahren gab es das erste Camp der HSV-Fußballschule. Die MOPO blickt zum runden Geburtstag zurück, lässt ein paar Zahlen sprechen und verrät, wer alles schon dabei war und später sogar Profi geworden ist. Von kleinen Helden zu großen Stars.

Gegründet wurde die HSV-Fußballschule am 1. September 2003. Das erste Camp fand am 13. Oktober statt. 64 Teilnehmer gab es damals. Norderstedt war der einzige Standort. Zunächst gab es die Kurse für die Kids nur in den Ferien. 20 Jahres später ist der HSV in ganz anderen Dimensionen unterwegs.

Mehrere Kinder aus der HSV-Fußballschule sind heute Profis

Mittlerweile werden jährlich rund 140 HSV-Camps an 110 Standorten in Hamburg und Norddeutschland angeboten. Pro Jahr sind mehr als 10.000 Mädchen und Jungs dabei. Das Programm läuft nicht mehr nur in den Ferien. Insgesamt gab es bereits über 150.000 Teilnehmer. Die meisten kommen aus Schleswig-Holstein.

Auch zahlreiche Spieler, die heute ihr Geld als Profi verdienen, haben einst die HSV-Fußballschule besucht. Sie haben teilweise sogar den Sprung nach ganz oben in die Bundesliga oder in die Premier League geschafft. Viele weitere sind immerhin in der Zweiten Liga unterwegs.

HSV Dieses Foto stammt aus dem Juli 2006 und zeigt ... Dieses Foto stammt aus dem Juli 2006 und zeigt …

WITTERS ... Levin Öztunali (27). Er spielt seit Sommer 2023 wieder für den HSV. … Levin Öztunali (27). Er spielt seit Sommer 2023 wieder für den HSV.

HSV Auf der Auswechselbank im Volksparkstadion Platz genommen hat im August 2009 ... Auf der Auswechselbank im Volksparkstadion hat im August 2009 …

WITTERS ... Jonas David (23), der aktuell vom HSV an Hansa Rostock verliehen ist. … Jonas David (23), der aktuell vom HSV an Hansa Rostock verliehen ist.

HSV Auf diesem Bild aus dem April 2008 ist ... Auf diesem Bild aus dem April 2008 ist …

imago/Focus Images ... Vitaly Janelt (25) zu sehen. Er spielt in der englischen Premier League für Brentford. … Vitaly Janelt (25) zu sehen. Er spielt in der englischen Premier League für Brentford.

HSV Mit dem Ball in der Hand und der Leidenschaft im Bein: Mit dem Ball in der Hand und der Leidenschaft im Bein:

WITTERS Anton Stach (24), hier bei seinem Länderspieldebüt für die deutsche Nationalmannschaft im März 2022 (Foto von 2006). Anton Stach (24), hier bei seinem Länderspieldebüt für die deutsche Nationalmannschaft im März 2022 (Foto von 2006).

HSV Das Stirnband darf nicht fehlen auf diesem Foto aus dem Juli 2006 bei ... Das Stirnband darf nicht fehlen auf diesem Foto aus dem Juli 2006 bei …

WITTERS ... Carla Morich (25). Sie spielt mit den HSV-Frauen zweite Bundesliga. … Carla Morich (25). Sie spielt mit den HSV-Frauen zweite Bundesliga.

HSV Diese Bild aus dem Juli 2006 zeigt ... Diese Bild aus dem Juli 2006 zeigt …

WITTERS ... Leif Tissier (23). Er spielt in der Handball-Bundesliga für den HSV Hamburg. … Leif Tissier (23). Er spielt in der Handball-Bundesliga für den HSV Hamburg.

Wer gehört alles dazu? Mit Levin Öztunali hat der HSV aktuell einen Profi im Kader, der früher als Kind auch die Fußballschule des Vereins besucht hat. Jonas David (Hansa Rostock) und Jonah Fabisch (1. FC Magdeburg) waren ebenfalls in jungen Jahren dabei. Sogar bis in die erste englische Liga hat es Vitaly Janelt geschafft. Der ehemalige HSV-Schüler spielt heute für den FC Brentford und hat einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Auch Anton Stach, der mittlerweile für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga aktiv ist, besuchte früher ein Camp der HSV-Fußballschule.

Stach, Öztunali, Janelt – viele prominente Namen, die damals noch keiner kannte. Für sie gehörte die HSV-Fußballschule zum Start auf dem Weg nach ganz oben. Und komplett ist die Liste damit noch lange nicht. Auch Carla Morich und Leif Tissier haben in ihrer Kindheit ein HSV-Camps besucht. Morich geht heute in Liga zwei für die HSV-Frauen auf Torejagd. Tissier spielt mit dem HSVH erfolgreich Handball in der ersten Liga.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-Sportdirektor Mutzel: So macht er Bielefeld bereit für den HSV

Fortsetzung folgt. Diese Erfolgsgeschichte des HSV geht sicher noch viele Jahre weiter.