Heuer Fernandes ist wieder Nummer eins beim HSV: Eine Serie will er direkt beenden

Beim Testspiel gegen Holstein Kiel (0:1) hatte Matheo Raab nach rund sechs Wochen Zwangspause (Lungenentzündung) in der Länderspielpause sein HSV-Comeback gefeiert. Am Sonntag ist der Torhüter nun auch beim Ligaspiel gegen Regensburg wieder dabei. Das allerdings nur auf der Bank. Den Platz im HSV-Tor behält Daniel Heuer Fernandes. Ob das in den kommenden Monaten auch so bleibt, liegt vor allem an ihm selbst.

Für Steffen Baumgart ist die Sache für den Moment klar. „Ferro ist die Nummer Eins“, sagt der HSV-Trainer, der vor der Saison eigentlich auf Raab im HSV-Tor setzten wollte. Nur durch dessen Ausfall rückte dann plötzlich wieder Heuer Fernandes in den Vordergrund. Jetzt ist Raab zwar zurück, doch seinen Platz im Tor ist er los. Er muss sich als Herausforderer wieder hintenanstellen. „Da gibt’s überhaupt keine Diskussion und das ist auch mit allen so klar kommuniziert“, meint Baumgart.

Heuer Fernandes ist beim HSV wieder die Nummer eins

Eine deutliche Ansage, die vor allem Heuer Fernandes gefallen dürfte. Für den Routinier wird der Aufritt am Sonntag gegen Regensburg zu seinem 130. Pflichtspieleinsatz im HSV-Trikot. Damit zieht der 31-Jährige an René Adler vorbei. Der ehemalige Nationaltorhüter hat zwischen 2012 und 2017 insgesamt 129 Spiele für die Hamburger gemacht. Mit Horst Schnoor (494), Rudi Kargus (332), Richard Golz (314), Uli Stein (207), Özcan Arkoc (207), Frank Rost (203) und Hans Jörg Butt (161) gibt es ab sofort nur noch sieben Torhüter, die mehr Spiele als Heuer Fernandes für die Hamburger gemacht haben.

Läuft es normal, werden für „Ferro“ in dieser Saison noch viele weitere Einsätze dazukommen. Bevor Baumgart erneut die Plätze im Tor tauscht, müsste der Keeper schon kräftig patzen. Zu erwarten ist das nicht. Stabil und zuverlässig präsentierte er sich in den bislang fünf Pflichtspielen dieser Saison. Doch es gibt auch eine Serie, die den Keeper nervt und die er am liebsten direkt am Sonntag beim Heimspiel gegen Regensburg beenden würde.

Zuletzt blieb der HSV gegen St. Pauli ohne Gegentor

In vier Liga- und einem Pokal-Spiel gab es für den HSV in dieser Saison bislang drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Dabei kassierten die Hamburger in jeder Partie auch immer ein Gegentor. Das letzte HSV-Pflichtspiel ohne Gegentreffer liegt schon über vier Monate zurück. Es war der 1:0-Sieg im Stadtderby gegen den FC St. Pauli am 3. Mai. Damals stand noch Raab im Tor.

Saisonübergreifend hat die Mannschaft von Steffen Baumgart damit in den vergangenen sieben Spielen immer mindestens ein Gegentor hinnehmen müssen. Das nervt vor allem die Torhüter. Nun will Heuer Fernandes diese Negativ-Serie stoppen. Sollte das am Sonntag gegen Regensburg gelingen, wäre das für den HSV gleichzeitig eine Premiere. Zwar gab es für die Hamburger in bislang zehn Duellen gegen die die Oberpfälzer schon sechs Siege. Ein Spiel ohne Gegentreffer war jedoch noch nie dabei.