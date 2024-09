Ob er nach 40 Jahren im Geschäft Profi-Fußball schon mal an Abschied gedacht hat? Stefan Kuntz schüttelt den Kopf. Als wollte er sagen: Jetzt geht meine Arbeit beim HSV erst richtig los. Der 61-Jährige stand im Sommer mit 42 potenziellen Neuzugängen in Kontakt, wurde aber kaum einen Spieler los. Warum? Kuntz findet deutliche Worte. Im MOPO-Interview kündigt der Sportvorstand unbequeme Entscheidungen an, er spricht über vermeintliche Angebote, überraschende Transfer-Lehren, spannende Fan-Projekte und neue Nachwuchs-Pläne. Und er verrät, dass sein Ventil beim HSV schon mal platzte.