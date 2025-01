Hertha – HSV im Liveticker: Können Selke & Co. die Tabellenführung zurückerobern?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV geht als Tabellenvierter ins Top-Spiel der 2. Bundesliga. Am Samstagabend visiert die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC drei Punkte an, um die Tabellenführung zurückzuerobern. Nach dem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln ist die Euphorie in Hamburg groß. Gegner Berlin hinkt den eigenen Erwartungen derzeit hinterher. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den SC Paderborn ist die Hertha nur Elfter. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker