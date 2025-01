Bittere Diagnose: Für HSV-Profi Jatta ist die Saison wohl gelaufen!

Am Mittwochvormittag verletzte sich HSV-Profi Bakery Jatta im Training und düste wenig später zur Untersuchung ins UKE-Athleticum. Dort trat dann das komplette Ausmaß der Blessur zum Vorschein – und schockte den HSV!

Nach MOPO-Informationen sind bei Jatta die Syndesmose sowie einige Bänder im linken Bein beschädigt. Da es noch sehr dick ist, wird am Donnerstag eine weitere Untersuchung folgen. Klar scheint aber, dass das Urgestein diese Saison kein Spiel mehr machen wird. Wie bitter!

HSV-Profi Jatta verletzte sich am Mittwoch im Training

Passiert war das Malheur am Mittwoch um kurz nach 12 Uhr. Ohne Fremdeinwirkung blieb Jatta im Rasen hängen und sackte sofort zusammen. Alle Mitspieler eilten sofort auf den Gambier zu und kümmerten sich um ihn. Anschließend wurde Jatta mit dem Golf-Cart vom Platz gefahren.

Für den Flügelflitzer ist es die zweite schwere Blessur dieser Saison. Mitte August hatte er sich beim 7:1-Pokalerfolg in Meppen einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und fiel zwei Monate lang aus. Nach seiner guten Winter-Vorbereitung wollte Jatta in der Rückserie wieder voll beim HSV durchstarten. Nun wird er auf unsanfte Weise erneut ausgebremst.

Für Jatta rückt nun Sahiti in die HSV-Startelf

Sportlich rückt damit Emir Sahiti noch stärker in den Vordergrund. Der Kosovare war bereits vor dem Rückrundenstart vergangene Woche gegen Köln (1:0) in der Pole Position, kam allerdings etwas zu spät zum vormittäglichen Mannschaftstreffen und musste deshalb auf der Bank Platz nehmen. Das wird sich schon am Samstag in Berlin ändern.