Hertha-Fan stirbt nach HSV-Spiel: Das soll der Täter sein

Nach dem HSV-Relegationsspiel in Berlin wurde ein Hertha-Fan so heftig attackiert, dass er vier Wochen später an seinen Verletzungen starb. Nun erhofft sich die Berliner Polizei neue Hinweise – und fahndet mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Auf Grundlage von Zeugenaussagen wurde das Phantombild eines Mannes angefertigt, der den 55-jährigen Hertha-Fan nach dem Relegations-Hinspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC (1:0) am 19. Mai vor dem Berliner Olympiastadion mutmaßlich zu Boden geschlagen haben soll. Das Opfer hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen und war rund vier Wochen später in einer Klinik in Berlin verstorben.

HSV-Relegation in Berlin: Polizei sucht Täter mit Phantombild

Die Mordkommission der Polizei Berlin ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Laut Polizei soll der Täter nach Spielende etwa gegen 23 Uhr im Bereich Rominter Allee/Olympische Straße (etwa 500 Meter vom Olympiastadion entfernt) in einen schwarzen BMW-Kombi mit Rostocker Kennzeichen gestiegen sein. Er soll ein Shirt mit dem Logo von Hansa Rostock getragen haben.

Mit dem Phantombild hofft die Polizei nun auf neue Angaben zum Tatgeschehen und/oder zur Identität und zum Aufenthaltsort des Unbekannten. Auch ist noch unklar, mit wem und wie vielen Personen der Mann im BMW flüchtete.

Hertha-Fan nach HSV-Spiel gestorben: Polizei sucht Zeugen

Hinweise aller Art, auch Fotos und Videos von der Kreuzung Rominter Allee/Olympische Straße zum Zeitpunkt nach dem Spiel, nimmt die Polizei über das Hinweisportal, unter der Nummer (030) 4664-911777, per Fax unter (030) 4664-911799, per E-Mail sowie an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Wir bitten weiterhin Zeuginnen & Zeugen der schrecklichen Tat nach dem Relegations-Hinspiel gegen den HSV, die zum Tod eines Hertha-Fans geführt hat, sich bei der @polizeiberlin zu melden. Auf Grundlage einer Zeugenaussage wurde nun ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellt. https://t.co/SwHpJw43oK — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 7, 2022

Auch Hertha BSC bittet um die Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Der Verein hatte bereits Ende Juni bei der Mitgliederversammlung eine Schweigeminute für seinen verstorbenen Fan abgehalten.