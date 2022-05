Wohin wechselt HSV-Stürmer Wintzheimer? Es gibt eine heiße Spur

Er würde gern noch für zwei Spiele verlängern, ehe sich die Wege trennen. Manuel Wintzheimers Abschied vom HSV ist beschlossene Sache, dem Auftritt in Rostock (Sonntag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) soll allerdings noch die Relegation folgen. Und dann? Derzeit spricht alles dafür, dass der Angreifer in Deutschland bleiben wird.

Ein halbes Dutzend Zweitligisten ist an Wintzheimer interessiert, verbrieft war auch das Interesse des CFC Genua. Der italienische Erstligist hat nach MOPO-Informationen aber Abstand von einer Verpflichtung genommen. Auch ein Wechsel in die Niederlande scheint für den 23-Jährigen eher nicht in Frage zu kommen.

Alles deutet darauf hin, dass Wintzheimer nicht ins Ausland geht. Eine Spur führt nach Darmstadt. Im Umfeld des HSV-Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg fällt auffällig oft Wintzheimers Name. Die „Lilien“, bei denen u.a. Torjäger Luca Pfeiffer (nach Leihe zurück nach Midtjylland) vor dem Abgang steht, haben offensiv großen Bedarf. Wintzheimer ist einer derjenigen, die die Lücke im Kollektiv schließen könnten.