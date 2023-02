Ein paar Abschiedsspiele bleiben noch, dann wird seine Zeit beim HSV enden. Manuel Wintzheimer steht vor dem Absprung – unabhängig davon, in welcher Liga der HSV in der kommenden Serie spielen wird. Führt sein Weg womöglich ins Ausland? Die MOPO weiß, welcher traditionsreiche Erstligaverein sein konkretes Interesse an dem 23 Jahre alten Angreifer hinterlegt hat.