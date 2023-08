Heimspiel in Hannover: Sorgen die HSV-Fans für einen neuen Rekord?

Der Wunsch, mal ein Heimspiel des HSV zu besuchen, ist für viele Fans mittlerweile nichts anderes als Tagträumerei. Zehnmal in Folge war der Volkspark zuletzt ausverkauft. Und auch auswärts sorgen die Hamburger für volle Stadien. Am Samstagabend in Hannover (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de)könnten sie sogar ihren eigenen Rekord knacken.

In Niedersachsens Landeshauptstadt haben sie sich längst auf eine blau-weiß-schwarze Invasion eingestellt. Von etwa 12.000 HSV-Fans war zunächst die Rede, mittlerweile ist klar: Deutlich mehr Hamburger sicherten sich eine Vielzahl der im freien Verkauf erhältlichen Tickets. Im HSV- und 96-Lager geht man von bis zu 20.000 Hamburger Fans aus, die am Samstag in der Heinz-von-Heiden-Arena dabei sein dürften.

Bis zu 20.000 HSV-Fans werden in Hannover erwartet

Damit bewegt sich der HSV in ähnlichen Sphären wie schon zweimal in den letzten 15 Monaten. Zur Relegation in Berlin (Mai 2022) und Ende März in Düsseldorf – als die Fan-Vereinigung Supporters 30. Geburtstag feierte – waren etwa 20.000 Hamburger dabei.

Was die Partie in Hannover besonders macht: Die Fan-Szenen beider Klubs sind seit Jahren befreundet, eine Trennung der Anhänger ist trotz ausverkaufter Hütte nicht nötig. Und anders als bei HSV-Heimspielen sind es diesmal viele Hannoveraner, die vergeblich auf ein Ticket hofften. Weil der HSV-Anhang schneller war.