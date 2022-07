„Hau ab, hau ab!“ HSV-Coach Walter hat Trainer-Zoff in Bayreuth

Ganz gleich, gegen wen und worum gespielt wird – in HSV-Trainer Tim Walter brodelt es eigentlich immer, die komplette Spielzeit über. Beim 3:1-Pokalerfolg in Bayreuth kam der Vulkan mal wieder richtig zum Ausbruch …

Ordentlich was los in Bayreuth, auf und neben dem Platz. Ein paar verbale Scharmützel mit Schiedsrichter Michael Bacher leistete sich Walter schon während der 90 Minuten. In der Verlängerung geriet er dann mit Bayreuths Trainer Thomas Kleine aneinander.

Grund der Streitereien war die Gelb-Rote Karte für Alexander Groiß, nach heftigem Einsteigen gegen HSV-Profi Maximilian Rohr (113.). Walter war außer sich, wurde von seinem Assistenten Merlin Polzin unterstützt. Das brachte Kleine auf die Palme. „Die ganze Zeit forderst Du Rot, was ist denn mit Dir?“, brüllte der Bayreutherin Richtung Walter. Die Hamburger antworteten mit „hau ab, hau ab!“

Bayreuth-Trainer Kleine blaffte mehrfach in Richtung der HSV-Trainer

Schon zuvor war während der Partie mehrfach zu sehen, wie Kleine in Richtung HSV-Bank blaffte und abfällige Handbewegungen machte.

Das könnte Sie auch interessieren: So benotete die MOPO den HSV-Auftritt in Bayreuth

Kann alles passieren im Eifer des Gefechts. Das Wichtigste: Nach dem Spiel drückten sich Walter und Kleine kurz und gaben sich anschließend betont respektvoll. Was während einer Partie passiert, endet mit dem Schlusspfiff, heißt es. Diesbezüglich gaben sich beide Trainer vorbildlich.