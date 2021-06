Harnik und Hunt vor dem Comeback: Heckings klare Erwartung an seine „Oldies“

Nach zwei freien Tagen hat im Volkspark die Vorbereitung auf den Derby-Doppelpack begonnen. Am Sonnabend (13 Uhr/Liveticker bei mopo.de) tritt der HSV in Hannover an, eine Woche später steigt dann das Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Wer am Ende für diese Spiele einen Platz in der ersten Elf haben will, sollte auf dem Trainingsplatz ordentlich Gas geben. Das gilt auch für Aaron Hunt und Martin Harnik. Die beiden Routiniers sind heiß, müssen vorher aber noch ihren Trainer überzeugen.

Das Derby-Casting für die HSV-Oldies. In Sachen Erfahrung und Erfolge spielen Hunt und Harnik beim HSV eigentlich in einer anderen Liga als der Großteil ihrer Mitspieler. Erste Wahl waren die beiden zuletzt beim HSV trotzdem nicht mehr. Harnik kam in den ersten drei Spielen des Jahres noch keine Minute zum Einsatz, Hunt durfte nur beim 2:0-Sieg gegen Karlsruhe für 17 Minuten ran.

Hecking erklärt die Gründe für die Nicht-Berücksichtigung von Hunt und Harnik

Was sind die Gründe? Machen Hunt und Harnik den HSV nicht mehr besser? Sind sie mit ihren 33 und 32 Jahren mittlerweile zu alt für das Spiel? Beides trifft laut Hecking nicht zu. Der Trainer hat eine andere Erklärung: Die beiden kamen zuletzt kaum zum Einsatz, weil sie in der Vorbereitung verletzt waren und erst langsam wieder den Weg zurück in das Team fanden.

Das erwartet Hecking im Training von Martin Harnik

Mittlerweile ist das Duo wieder komplett fit und bereit. Einen Platz in der ersten Elf bekommen sie deswegen allerdings nicht automatisch. Auf dem Trainingsplatz müssen sie täglich zeigen, dass sie besser und heißer als die anderen Spieler sind. „Martin hat durch einen Muskelfaserriss die Vorbereitung verpasst. Da war er fast drei Wochen raus. Es ist nicht selbstverständlich, dass du dann gleich wieder auf Top-Niveau bist. Er muss die Woche nutzen, er muss zeigen, dass er jetzt bereit ist, dass er Gas gibt. Dass er das will, weiß ich, aber er muss das auch im Training mit Leistung untermauern“, sagt Hecking.

Hecking richtet deutliche Worte an Aaron Hunt & Co.

Und Hunt? Dort sieht es ähnlich aus. Der Kapitän hat durch eine Bänderverletzung zum Ende der Hinrunde ebenfalls den Großteil der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte verpasst. Ein paar Tage lag er zuletzt dann auch noch krank im Bett. Hecking: „Auch bei Aaron müssen wir die Trainingswoche jetzt abwarten. Die Eindrücke vom Training sind entscheidend. Wir wollen die Spannung hochhalten, wir müssen sie hochhalten, dürfen uns keine Fehltritte erlauben und wenn einer meint, etwas weniger machen zu müssen, wäre das nicht gut.“

Kein Bonus für Hunt und Harnik

Hunt und Harnik sind also gefordert. Wollen die HSV-Oldies in Hannover oder gegen St. Pauli auf dem Platz dabei sein, müssen sie jetzt erst mal ihren Trainer im Derby-Casting überzeugen. Einen Bonus gibt es für beide nicht.