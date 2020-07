Hängepartie mit Pollersbeck: HSV sucht einen neuen Torwart

Bleibt er ein weiteres Jahr beim HSV? Oder verlässt Julian Pollersbeck den Verein ein Jahr vor seinem Vertragsende? Es ranken sich Gerüchte um den Keeper, klar scheint momentan aber nur eines zu sein: Ein schneller Wechsel liegt kaum im Bereich des Möglichen. Stattdessen zeichnet sich eine Hängepartie ab, die sich im Zweifelsfall bis zum Ende der Transferperiode Anfang Oktober ziehen könnte.

In der HSV-Kiste ist mal wieder reichlich Bewegung. Mit Pollersbeck, Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel haben die Hamburger zwar drei Keeper unter Vertrag. Nach MOPO-Informationen aber ist es verbrieft, dass die sportlichen Entscheidungsträger den Torhüter-Markt auf der Suche nach Verstärkung sondieren. Ihr Wunsch: Ein Neuer soll kommen – und Pollersbeck gehen. Aber nicht ablösefrei.

Pollersbeck und der HSV – gibt es noch ein Happy End?

Signale, die der U21-Europameister von 2017 mit aller Gelassenheit aufgenommen hat. Nach der gerade abgelaufenen Saison kann Pollersbeck nicht mehr viel schocken. Er startete als ausrangierte Nummer drei in die Spielzeit und beendete sie als Nummer eins. Auch vor Jahresfrist gab es Wechselgerüchte, keine Option aber wurde richtig heiß. So ist es auch derzeit. Union Berlins Verantwortliche sollen Pollersbeck auf dem Zettel haben, konkret ist aber noch nichts.

Pollersbeck kassiert beim HSV 700.000 Euro Gehalt im Jahr

Für den 25-Jährigen steht fest, dass er am 3. August beim HSV in die Vorbereitung starten wird. Völlig offen, wie es dann weitergeht. Pollersbeck (kassiert pro Jahr 700.000 Euro) würde nur bei einem wirklich überzeugenden Angebot wechseln. Ansonsten will er die Saison beim HSV durchziehen – und wäre dann im kommenden Sommer ablösefrei.