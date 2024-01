Haben Sie es gemerkt? DFL gedenkt Franz Beckenbauer im HSV-Trikot

Die gesamte Bundesliga gedachte an diesem Wochenende dem verstorbenen Franz Beckenbauer. In allen Stadien gab es vorm Anpfiff eine Schweigeminute, in den Mittelkreisen lag ein riesiges Banner mit einem Schwarz-Weiß-Foto des Kaisers aus aktiven Zeiten, natürlich mit der Rückennummer fünf.

Und doch dürfte man zumindest beim FC Bayern mit der Motivauswahl nicht wirklich glücklich gewesen sein. Denn es ist unzweifelhaft so, dass das von der DFL ausgewählte Bild mitnichten aus Beckenbauers Zeit in München stammt.

Foto stammt von Franz Beckenbauers HSV-Abschiedsspiel

Zwar ist die Farbe von Trikot, Hose und Stutzen nicht auszumachen, aber die Kleinigkeiten lassen eigentlich nur einen Schluss zu: Das Foto stammt vom 1. Juni 1982, und an dem Tag fand das Abschiedsspiel Beckenbauers beim HSV statt.

Auszumachen ist das zum einen an den auf dem Motiv klar erkennbaren Nadelstreifen auf dem Dress. Ein solches Trikot hat es beim FC Bayern in der Form nie gegeben, wohl aber bei besagtem Abschiedsspiel. Auch die im Hintergrund erkennbare „Britannia“-Werbebande hatte es bei der Veranstaltung im alten Volksparkstadion gegeben.