Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) tritt der HSV beim Zweitliga-Spitzenreiter in Darmstadt an. Auf dem Papier sind die Hamburger damit der Außenseiter, ein Blick in die Vergangenheit verrät jedoch auch, dass der HSV gerade bei diesen Spielen fast immer geliefert und am Ende auch gejubelt hat.

Seit 2018 spielt der HSV in der Zweiten Liga, zu den meisten Spielen sind die Hamburger bislang als Favorit angetreten. Gerecht konnte man dieser Rolle nicht immer werden. Gerade gegen Gegner aus dem unteren Tabellenbereich gab es in der Vergangenheit schon häufiger Probleme. Gegen einen Tabellenführer haben die Hamburger in Liga zwei hingegen noch nie verloren.

Fünf Mal gab es diese Konstellation für den HSV bislang. Die Ergebnisse: Ein 1:0 und 1:1 gegen den 1. FC Köln, ein 0:0 gegen Bielefeld, ein 2:0 in Bochum und zuletzt ein 2:1 gegen den FC St. Pauli. Fünf Spiele, drei Siege und zwei Remis – für den HSV sind das vor dem Darmstadt-Spiel ziemlich spitzenmäßige Aussichten.