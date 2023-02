In Darmstadt wird das Dutzend vollgemacht. Elf Mal in Folge zählte Ludovit Reis in der Liga zum Startpersonal des HSV, der Niederländer hat sich zum Dauerbrenner und Leistungsträger entwickelt. Nun aber wird’s knifflig: Beim Topspiel am Sonntag soll der 21-Jährige dafür sorgen, dass der gelbgesperrte Sonny Kittel nicht zu sehr vermisst wird. Die MOPO hat mit Reis gesprochen.

In Darmstadt wird das Dutzend vollgemacht. Elf Mal in Folge zählte Ludovit Reis in der Liga zum Startpersonal des HSV, der Niederländer hat sich zum Dauerbrenner und Leistungsträger entwickelt. Nun aber wird’s knifflig: Beim Topspiel am Sonntag soll der 21-Jährige dafür sorgen, dass der gelbgesperrte Sonny Kittel nicht zu sehr vermisst wird. Die MOPO hat mit Reis gesprochen.

Auch in Dänemark wird am Sonntag auf den HSV geschaut, ganz sicher sogar. In Esbjerg wird Rafael van der Vaart (38) ab und zu aufs Handy blicken und verfolgen, wie sich sein Ex-Verein in Darmstadt schlägt. Erst kürzlich holte der frühere Superstar in der MOPO zu einem kleinen Ritterschlag aus. „Er ist ein ähnlicher Typ wie Thiago“, sagte van der Vaart über Reis und verglich ihn mit dem Liverpool-Star. Worte, die zügig im Volkspark ankamen.

Van der Vaart war früher der Maestro des HSV, Reis zählt zur Kategorie der Kronprinzen. „Rafael ist eine Legende in Holland und auch hier beim HSV. Wenn er so etwas sagt, ist das ein großes Kompliment“, schwärmt der Mittelfeldmann und gibt zu: „Thiago ist tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler. Umso schöner ist es, diese Worte zu hören.“

In Darmstadt muss Reis allerdings noch etwas mehr Kittel als Thiago sein. Der HSV wird ohne seinen besten Spieler auskommen müssen. Kittel ist nicht nur der erfolgreichste Vorlagengeber der Liga (13 Assists), sondern auch Taktgeber im Hamburger Mittelfeld – und Reis‘ Partner in der Zentrale. Der Niederländer wird in Sachen Kreativität nun noch mehr gefragt sein.

Kann Ludovit Reis HSV-Stratege Kittel ersetzen?

Kann Reis Kittel ersetzen? Helfen könnten ihm dabei nicht zuletzt die Tipps seines Kollegen. „Sonny und ich haben ein gutes Verhältnis, wir reden viel und verstehen uns auf und neben dem Platz“, sagt Reis, der auch in der Kabine häufig den Dialog mit dem acht Jahre älteren Kittel sucht. „Wenn er mir sagt, was ich vielleicht noch verändern kann, dann höre ich genau hin. Er ist ein sehr erfahrener Spieler.“

Ein Austausch, der offensichtlich Früchte trägt. Litt Reis – der im Sommer ablösefrei vom B-Team des FC Barcelona kam – in Hamburg zunächst noch unter Leistungsschwankungen, spielt er mittlerweile auf konstant gutem Niveau. „In den ersten Monaten war ich neu hier, ich musste alle kennenlernen und mich an alles gewöhnen“, erinnert er sich. „Du musst dir deinen Platz in der Kabine ja auch erstmal erarbeiten.“ Sein persönliches Zwischenfazit fällt positiv aus: „Es gibt immer noch Details, die ich verbessern kann. Doch ich spüre, wie ich mich entwickle.“

HSV-Topspiel in Darmstadt: Reis ist optimistisch

Am Sonntag soll Reis erstmals ohne Kittel an seiner Seite zum Anführer werden. Durchaus eine Art Reifeprüfung für den Kronprinzen. Überraschungs-Spitzenreiter Darmstadt liegt fünf Zähler vor dem HSV, es knistert vor der Partie. „Du weiß in dieser Liga nie, was passiert“, hat Reis längst erkannt. „Es mag von den Namen größere Klubs als Darmstadt geben, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Sie sind Tabellenführer und machen einen sehr guten Job. Wir aber wollen zeigen, dass wir einen noch besseren machen können.“

Das könnte Sie auch interessieren: HSV gegen Werder – Darum stoppte die Polizei die Derby-Verlegung

Auch ohne Kittel. Zumal Reis bei aller Wertschätzung für seinen Kollegen klarstellt: „Wir haben auch für seine Position guten Ersatz. Es muss egal sein, wer spielt. Wichtig ist nur, dass wir fokussiert sind. Dann können wir auch diese drei Punkte holen.“ Ein Reis in Topform würde helfen.