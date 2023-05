Großer Hype ums letzte Heimspiel: Davor warnt der HSV seine Fans

Die Zahlen sind klar – und wenig überraschend. Das letzte HSV-Heimspiel der regulären Saison am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen Greuther Fürth ist restlos ausverkauft. 57.000 Zuschauer:innen werden dabei sein, nichts geht mehr. Außer, man sieht sich im Internet bei Viagogo um.

Noch 32 Tickets (Stand Dienstagnachmittag) für das Spiel bietet das Schweizer Unternehmen auf seiner Plattform an. Ein Verkäufer ruft für die günstigste Karte schlappe 136 Euro auf – wohlgemerkt für einen Stehplatz in Block 26A. Ein Irrsinn, über den man beim HSV nur mit dem Kopf schüttelt.

Spiel gegen Fürth: HSV warnt vor Ticket-Kauf bei Viagogo

Sollte Darmstadt am Freitag gegen Magdeburg patzen oder aber Heidenheim am Samstagmittag gegen Sandhausen, könnte die Versuchung bei dem oder der einen oder anderen groß sein, am Samstagabend im Volksparkstadion unbedingt dabei sein zu wollen. Die Hamburger aber raten mit Nachdruck von einem Einkauf bei Viagogo ab, die Gefahr, dass die Enttäuschung mit einem solchen Ticket beim (vergeblichen) Einlass groß ist, sei hoch.

Ein Sitzplatzticket im A-Rang der Westtribüne wird übrigens für 572 Euro angeboten. Wucherpreise ohne Stadiongarantie. So oder so dürfte der Volkspark am Samstag zum Tollhaus werden. Zum siebten Mal in Folge ist das Stadion komplett voll, der Zuschauerschnitt so hoch wie seit 2016 nicht.

Volksparkstadion ist zum siebten Mal in Serie ausverkauft

Bei allem Hype um die HSV-Spiele: Den meisten Fans wäre es am liebsten, wenn das Fürth-Spiel das letzte im Volkspark auf absehbare Zeit bleibt. Zumindest bis Mitte August – dann beginnt die neue Bundesliga-Saison.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV hat Interesse an Osnabrücks Köhler – was den Transfer kompliziert macht

Eine etwaige Relegation im Volkspark würde am 5. Juni steigen. In beiden Szenarien würde eines feststehen: Voll wird es in jedem Fall – ganz ohne Stehplatztickets für 136 Euro.