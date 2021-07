Da marschiert einer mit riesigen Schritten dem Saisonstart entgegen. Manuel Wintzheimer war auch gegen Basel der Mann des Tages, der Angreifer traf nach 39 Minuten zum Sieg – schon sein dritter Treffer in der Vorbereitung. Der 22-Jährige deutet an, dass er in der kommenden Saison einen weiteren Schritt nach vorn setzen könnte.

Wintzheimer ist in der HSV-Offensive der große Gewinner der Vorbereitung. Keiner traf in den Tests öfter als er, nach seinem Doppelpack gegen Augsburg setzte er nun das Siegtor gegen Basel drauf. Damit blieb sich der Unterfranke treu. Bereits vor einem Jahr beendete er die HSV-Vorbereitung als bester Schütze, als er drei der insgesamt sieben HSV-Treffer erzielte. Diesmal waren es drei von fünf.

Startet Wintzheimer wieder stark in die HSV-Saison?

Gutes Omen: Vor Jahresfrist startete Wintzheimer dann stark in die Liga, kam in den ersten fünf Partien auf zwei Tore und drei Vorlagen. Ein Level, das er nicht ganz halten konnte. Erst im letzten Saisondrittel legte er wieder zu.

Unter Tim Walter, der Wintzheimer bereits in der Jugend des FC Bayern entwickelte, soll er zu noch mehr Konstanz finden. Was helfen dürfte: Der Trainer setzt total auf den Junioren-Nationalspieler, schenkt ihm absolutes Vertrauen.

Vorsicht, HSV – Wintzheimers Vertrag endet 2022

Sollte Wintzheimer ähnlich stark wie im Vorjahr in die Saison starten, dürfte sich auch schnell die Vertragsfrage stellen. Sein HSV-Kontrakt endet nach der Saison, an Interessenten mangelt es nicht.