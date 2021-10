Neue Rolle, neues Glück. In Paderborn agierte Sonny Kittel einen Tick defensiver und wurde zum Dreh- und Angelpunkt des HSV. Vor der Pokal-Partie in Nürnberg (Dienstag, 20.45 Uhr, live bei Sky) erkennt Trainer Tim Walter sogar den nächsten Karriereschritt beim 28-Jährigen: „Sonny entwickelt sich ständig weiter, weil er an Souveränität dazu gewinnt.“

Kittel wird zum Führungsspieler. So, wie es sich viele Coaches zuvor schon von ihm wünschten. Beim HSV, für den Kittel seit Sommer 2019 spielt, trainierte der Edel-Techniker zuvor schon unter Dieter Hecking, Daniel Thioune und Interimstrainer Horst Hrubesch.

Walter schreibt Kittel nun eine Wandlung zu, auf die seine Vorgänger häufig vergebens hofften. „Er ist nicht mehr derjenige, der alles kommentiert oder abtut und dann nur auf seine Szenen achtet“, so der Trainer. „Er wird zum Mannschaftsspieler. Mir macht es Freude, das zu sehen.“ Der für Walter entscheidende Punkt: „Man muss viel mit Sonny reden. Das ist das Entscheidende, dass er eine gewisse Sicherheit und Freiheit braucht.“ Schon zuletzt lobte der Coach Kittel über die Maßen.

HSV-Profi Kittel verlor noch nie gegen Nürnberg

Glänzt Kittel auch in Nürnberg? Der Name des Gegners macht in jedem Fall Mut. Gegen den FCN verlor Kittel keines seiner neun Duelle (fünf Siege, vier Remis). Einen Wunsch hat Walter noch, Kittel (erst ein Saisontor) könnte noch öfter treffen. Der Trainer ist sicher: „Vielleicht hat er noch nicht ganz die Zahlen, aber die kommen mit Sicherheit.“