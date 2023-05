Große Ehre! Fans schmeißen Party für gesperrten HSV-Profi Vuskovic

In seiner Heimat Split wartet Mario Vuskovic ungeduldig darauf, wann es in seinem Doping-Prozess endlich weitergeht. Vermutlich im Spätsommer wird der Fall des bis November 2024 gesperrten HSV-Profis neu aufgerollt, dann hat der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne das Wort.

Bange Monate für Vuskovic, der am vergangenen Wochenende aber Grund zur Freude hatte: Fans feierten den 21-Jährigen mit einer wilden Pyro-Show, dazu ziert nun ein Wandgemälde seines Konterfeis den Fußballplatz, auf dem Vuskovic einst das Spielen erlernte.

HSV-Profi Vuskovic stolz über Ehrung in seiner Heimat

Dem Abwehrspieler war der Stolz anzumerken, als er für seine Verdienste geehrt wurde.

Dieses Wandgemälde wurde zu Vuskovic' Ehren in Split erschaffen.

Zunächst spielte er in seiner Heimatstadt für RNK Split, ehe er mit 14 Jahren zum großen Bruder Hajduk wechselte – und dort auch zum Profi wurde. Ende August 2021 folgte dann der Wechsel zum HSV.

Zur Ehrung brannten Vuskovic’ Fans ein wahres Pyro-Feuerwerk ab, feierten den Abwehrmann und sprachen ihm Mut zu. Balsam für die Seele des gesperrten Profis.