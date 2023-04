Während sein großer Bruder, HSV-Profi Mario Vuskovic (21), weiterhin gegen seine Doping-Sperre kämpft, hat Luka Vuskovic (16) gerade ein sportliches Drama erlebt. Davon unabhängig scheint ziemlich klar zu sein, dass das Supertalent in der kommenden Saison für einen europäischen Spitzenklub spielen wird.

Es war die große Chance auf den wichtigsten Titel in Europas Nachwuchsfußball. Im Endspiel der UEFA Youth League traf Vuskovic-Klub Hajduk Split am Montagabend auf AZ Alkmaar aus den Niederlanden. Für die U19 der Kroaten wurde es zum Albtraum-Finale.

Luka Vuskovic verliert mit Split Finale der UEFA Youth League

Vor 10.000 Zuschauern in Genf, darunter DFB-Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler, traf Jayden Addai (45.) per Elfmeter zur AZ-Führung. Bitter: Luka Vuskovic hatte zuvor Ernest Poku im Strafraum gefoult.

Nach der Pause machten Poku (70./76.) und Mexx Meerdink (79./87.) den ersten niederländischen Triumph in dem Wettbewerb klar.

Ein Drama also für Vuskovic, für den es zuvor stets bergauf gegangen war. Er ist der jüngste Erstliga-Spieler in der Geschichte Kroatiens und der jüngste Pflichtspiel-Torschütze aller Zeiten von Hajduk Split. An seinem 16. Geburtstag am 24. Februar 2023 unterschrieb Vuskovic einen Profivertrag bis 2026.

Luka Vuskovic wird von England-Klubs gejagt

Diese Unterschrift könnte Hajduk schon bald viel Geld einbringen. Lukas Talent ist längst allen Scouts in Europa aufgefallen, die Klubs stehen Schlange. Manchester City soll bereits ein Angebot über 12 Millionen Euro Ablöse abgegeben haben. Auch Paris St. Germain und Manchester United sind dran. Dem FC Bayern, der ebenfalls interessiert ist, werden nur Außenseiterchancen nachgesagt. Split erhofft sich eine Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro.

Laut einem jüngsten Bericht der „Daily Mail“ sind nun auch Liverpool, Newcastle und Chelsea aktiv in den Vuskovic-Poker eingestiegen. Der kroatische U17-Nationalspieler, so scheint es, steht vor seinem ersten großen Transfer.

Sein großer Bruder Mario wird ihm bei der Entscheidung ganz sicher helfen. Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis.