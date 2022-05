Die HSV-Himmels-Stürmer! Glatzel erklärt seinen besonderen Draht zu Jatta

Es scheint fast so, als hätten Bakery Jatta und Robert Glatzel im vergangenen Sommer eine Vorahnung gehabt. Zu Beginn der Saison verabredeten die beiden HSV-Stürmer einen gemeinsamen Tor-Jubel. Mit dem Armen verhakt richten sie ihre Zeigefinger gen Himmel und bedanken sich bei Gott. Ein Jubel, den es schon mehrfach in dieser Saison zu sehen gab und der nun auch wieder zum Symbolbild beim 2:1-Erfolg gegen Hannover wurde.

Glatzel und Jatta – beide spielen die Saison ihres Lebens. Gegen Hannover waren sie die entscheidenden Männer auf dem Platz. Jatta legte beide Tore für Glatzel auf. Das erste mit einer perfekten Flanke flach vor das Tor, das zweite mit einem staken Heber.

„Ein Riesenkompliment an Baka. Das war Wahnsinn. Es sind genau unsere Abläufe. Baka weiß, wohin der Ball kommen muss, ich weiß, wo er versucht ihn hinzuspielen. Es ist richtig schön, wenn das auch im Spiel klappt“, freute sich Glatzel, der gegen Hannover seine Saisontore Nummer 20 und 21 erzielte. Er hat damit in dieser Saison schon genauso oft getroffen wie in seinen drei Zweitliga-Spielzeiten zuvor zusammen.

Jatta hat schon neun HSV-Tore vorbereitet

Auch bei Jatta sind es Rekordzahlen. Neun Tore hat er in dieser Spielzeit für den HSV nun schon vorbereitet. Seine Bestmarke lag bislang bei vier Vorlagen in einer Saison. An den bislang 33 Spieltagen war er an zwölf HSV-Toren (drei Treffer, neun Vorlagen) direkt beteiligt. Das gab es in dieser Form zuvor von ihm noch nie.

Das könnte Sie auch interessieren: Die MOPO-Noten für die HSV-Profis beim 2:1 gegen Hannover

Glatzel und Jatta sind Hamburgs Himmelsstürmer. Beim Treffen und beim Jubeln. Keine Frage, da haben sich zwei gefunden.