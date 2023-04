HSV-Trainer Walter überzeugt: Mit Glatzel-Toren Richtung Aufstieg

Der HSV startet am Freitagaend (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) mit dem Gastspiel in Düsseldorf in die heiße Saisonphase im Kampf um den Aufstieg. Nach zuletzt nur einem Sieg aus den vergangenen vier Spielen und dem Verlust des direkten Aufstiegsplatzes müssen und wollen die Hamburger nun zügig zurück in die Erfolgsspur finden. Gefragt sein wird dabei ganz besonders auch Torjäger Robert Glatzel.

Wenn Glatzel trifft, dann ist auch der HSV erfolgreich – so sah es für die Hamburger vor allem in der Hinrunde dieser Saison aus. In neun Spielen hatte der Stürmer da getroffen. Acht dieser Auftritte wurden gewonnen, dazu gab es ein Remis. Eine starke Ausbeute, an die bislang in der zweiten Saisonhälfte jedoch nicht wirklich angeknüpft werden konnte.

HSV: Robert Glatzel trifft gerne gegen Fortuna Düsseldorf

In der Rückrundentabelle steht der HSV nach acht Spielen nur auf Platz sechs. Das liegt auch an fehlenden Glatzel-Toren. Nur in drei Spielen hat der Stürmer in diesem Jahr getroffen. Für dauerhaften Erfolg brauchen die Hamburger mehr. Genug Chancen gab es dafür zuletzt auch. Der Stürmer konnte sie jedoch nicht nutzen, weil er sich teilweise selbst zu stark unter Druck setzte.

Tim Walter hat das Problem erkannt und mit dem Stürmer über alles gesprochen. Der HSV-Coach ist überzeugt, dass Glatzel die Länderspielpause genutzt hat, um auch den Kopf wieder ein bisschen frei zu bekommen. Im Saisonendspurt soll der 29-Jährige nun wieder mehr Tore liefern.

Das wäre wichtig für den HSV. Mit Glatzel-Toren erhöht sich die Erfolgs-Wahrscheinlichkeit der Hamburger deutlich. Und im Kampf um den Aufstieg zählen ab sofort fast nur noch Siege.

Mut macht: Der nächste Gegner aus Düsseldorf liegt Glatzel. In bislang sechs Spielen gegen die Fortuna hat der Angreifer schon vier Tore erzielt und noch nie ein Spiel verloren.