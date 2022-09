Gespräche geplant: HSV will legale Pyro-Show bei Zweitligaspiel durchführen

Nicht ausgeschlossen, dass auch am Freitag (18.30 Uhr, live bei Sky) in Kiel im HSV-Block wieder gezündelt wird. Der DFB würde in diesem Fall schon bald mit der nächsten Rechnung wedeln. Innerhalb der nächsten Monate aber wird der HSV-Anhang wohl ganz ohne Konsequenzen ein Pyro-Fest feiern dürfen. Gespräche mit der Stadt sind geplant.

Bereits am 8. Februar 2020 feierten die HSV-Fans eine legale Pyro-Show, damals war der KSC in der Zweiten Liga zu Gast. Eine Aktion, die bundesweit für Aufsehen sorgte. Nun ist eine Wiederholung geplant. Noch wird allerdings nach dem passenden Spiel gesucht. Kern aller Fragen: Wer wäre der passende Gegner für so ein Happening? Da haben insbesondere die Ultras das Wort.

Gemeinsam mit Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei soll dann der genaue Termin abgestimmt werden. Die Pyro-Technik wird dann kontrolliert und unter Aufsicht abgebrannt. Der DFB hätte mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Gut für den HSV, denn beim Verband haben sie den Verein aufgrund der regelmäßigen Pyro-Vorfälle auf dem Kieker …