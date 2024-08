Gerüchte aus Kroatien: HSV-Kandidat Sahiti soll auf gepackten Koffern sitzen

Noch ist die Entscheidung nicht gefallen – doch die Vorzeichen verdichten sich, dass der HSV allerbeste Chancen hat, den von ihm gewünschten Flügelstürmer bis Freitag zu verpflichten. Emir Sahiti (25) soll dem Vernehmen nach intern bereits seinen Abschied von Hajduk Split verkündet haben.

Am vergangenen Sonntag war der Kosovare nochmal gefragt und kam bei Hajduks 1:1 in Istra 90 Minuten lang zum Einsatz. Es könnte Sahitis Abschiedsspiel für den nach vier Spieltagen auf Rang vier stehenden Traditionsklub gewesen sein. Das kroatische Portal „index“ verkündete am Montag bereits, der Flügelflitzer habe in Istra letztmals für Hajduk gespielt und werde höchstwahrscheinlich zum HSV wechseln.

Noch aber ist es nicht soweit, denn weiterhin bereiten die Ablösemodalitäten Probleme. Während die Hajduk-Bosse gern eine fixe Summe für ihren Stammspieler einstreichen würden, schwebt dem HSV eine Kombination aus einem geringeren Betrag und erfolgsabhängigen Bonuszahlungen vor.

Bis Freitag kann der HSV noch Spieler verpflichten

Denkbar wäre auch ein Modell einer Leihe mit anschließender Kaufoption. Im Hajduk-Umfeld aber heißt es, der Verein wolle sich darauf möglichst nicht einlassen. Die Kroaten erhoffen sich eine Ablöse von drei Millionen Euro.

Bis Freitag muss so oder so eine Entscheidung her. Dann endet das Sommer-Transferfenster in Deutschland.