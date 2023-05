„Genau das, was wir brauchen“: Dieses Trio macht dem HSV Hoffnung für den Endspurt

Das Ergebnis war beim 2:2 gegen Paderborn für den HSV enttäuschend. Direkt hoffnungslos verloren sind die Hamburger mit Blick auf den Aufstiegskampf deswegen nun aber auch nicht. Das hat der Auftritt ebenfalls gezeigt. Ein HSV-Trio spielte sich durchaus positiv in den Vordergrund und sorgte damit gleichzeitig für neue Hoffnung im Endspurt.

Mit Routinier Sonny Kittel (30), Torjäger Robert Glatzel (29) und Kapitän Sebastian Schonlau (28) waren gegen Paderborn drei der erfahreneren Spieler im Team die besten Hamburger. Ein gutes Zeichen.

HSV-Kapitän Schonlau ist für Walter ein „absoluter Leader“

„Das, was mein Kapitän gemacht hat, ist genau das, was wir brauchen. Er ist als absoluter Leader vorangegangen”, sagte Trainer Tim Walter und verteilte ungefragt ein Sonderlob an Schonlau. Der Innenverteidiger hatte gegen Paderborn vor allem mit Einsatz und viel Kampf überzeugt. Für die entscheidende Saisonphase ein ziemlich wichtiger Faktor. Dass der Kapitän damit nun die Richtung vorgibt, ist sicher hilfreich.

Ähnlich sieht es bei Glatzel aus. Der Stürmer überzeugte gegen Paderborn ebenfalls mit viel Einsatz und glänzte endlich auch wieder als Torschütze. Nur in einem der vergangenen sechs Spiele hatte er zuvor getroffen. Nun ist die Hoffnung groß, dass er für den Endspurt wieder in die Torspur gefunden hat.

Bleibt noch Kittel. Er wurde nach dem Auftritt gegen Paderborn von den Fans zum Spieler des Spiels gewählt. Eine Auszeichnung, die er sich nicht nur mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 verdient hatte. Auffällig ist: Seit sechs Spielen gehört Kittel wieder zur Startelf. Für drei Tore und zwei Vorlagen hat er seitdem gesorgt. So kann es weitergehen.