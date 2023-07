Geldsegen für HSV-Frauen: Gibt es ein Spiel im Volksparkstadion?

In der kommenden Woche legen auch die HSV-Frauen wieder los. Nach dem Aufstieg in die Zweite Liga darf die Mannschaft noch ein wenig entspannen, um sie herum aber tut sich weiterhin Positives. Die Mitglieder des Vereins bescheren den Frauen einen warmen Geldregen.

Vor zwei Wochen rief der HSV dazu auf, die Fußball-Frauen mit einem Förderbeitrag zu unterstützen. Wer seinen Jahresbeitrag um 18,87 erhöht, kann mit dieser Summe direkt den Frauen- und Mädchenfußball im HSV fördern. Eine Aktion, die sich mittlerweile als voller Erfolg ausgezahlt hat.

Eine hohe dreistellige Zahl an Mitgliedern hat seinen Beitrag bereits aufgestockt. Am Ende dürften so zumindest 20.000 Euro zusätzlich in die Frauen-Kasse wandern. Die sollen unter anderem auch in die Infrastruktur gesteckt werden.

Derweil warten die HSV-Frauen gespannt auf den neuen Spielplan für die Zweite Liga. Diskutiert wird, ob zumindest ein Heimspiel der Saison im Volksparkstadion ausgetragen wird.