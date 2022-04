Kurioser Hattrick könnte für HSV-Profi Jatta Folgen haben

Einen klassischen Dreierpack hat Bakery Jatta für den HSV noch nicht erzielt. Zwei Tore in einem Spiel waren da am 18. Januar 2021 gegen Osnabrück schon das höchste der Gefühle. Für einen ganz anderen Hattrick sorgte der Gambier hingegen in den letzten drei Partien.

Gegen Bremen (Handspiel), in Nürnberg (taktisches Foul) und in Düsseldorf (Wegschlagen des Balles) kassierte Jatta jeweils eine Gelbe Karte – und steht nun plötzlich bei vier Verwarnungen in der laufenden Spielzeit.

HSV: Bakery Jatta droht Sperre mit 5. Gelber Karte

Holt er sich in den letzten acht Partien noch einen Karton, wäre er erstmals als Profi gelbgesperrt.

Damit würde eine starke Serie des Flügelflitzers brechen: In allen HSV-Spielen der Saison kam Jatta bisher zum Einsatz, das schaffte außer ihm nur Robert Glatzel.

Außer Jatta gehen übrigens auch Ludovit Reis und Miro Muheim vorbelastet ins Paderborn-Spiel.